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Гедиминас Таранда: Выступление в Псковском кремле было моей мечтой

Сегодня на территории Псковского кремля проходит гала-концерт «Шедевры великих хореографов». Уникальную программу представит «Имперский Русский Балет» под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Гедиминаса Таранды. Мероприятие проходит в рамках музыкального проекта «Славься, Русь», который приурочен к празднованию юбилея князя Александра Невского.

Приветствуя гостей, Гедиминас Таранда сказал, что бесконечно рад тому, что зрители снова вместе будут наслаждаться балетом.

«Выступить в Псковском кремле было моей мечтой», — подчеркнул руководитель «Имперского Русского Балета» и добавил, что балетная труппа готова выступить перед псковичами хоть в декабре.

«Для нас счастье закрывать летний сезон здесь с вами. — признался Гедиминас Таранда. — В вашем городе многие стали для нас родными. Мы обещали вам, что каждые полгода в Пскове будет балет. Здесь уже появилась своя публика. За четыре дня были проданы все билеты, низкий вам поклон, псковичи».

Руководитель балетного коллектива пообещал, что псковичей ждет удивительная программа, которую редко показывают в нашей стране.

В программе заявлен классический балет «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса, «Русская» на музыку Петра Чайковского, Вальс и Адажио из балета «Щелкунчик» - также Чайковский, «Джаз-сюита №2» на музыку Дмитрия Шостаковича, «Элегия» на музыку Сергея Рахманинова, Па-де-де из балета «Жизель» на музыку Адольфа Адана, «Лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса, «Кан-Кан сюрприз» на музыку Жака Оффенбаха.