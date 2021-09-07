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Цикл лекций по истории классической музыки начался в Пскове

Цикл из девяти лекций по истории классической музыки начался в Пскове. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 27 сентября сообщила композитор, популяризатор музыки, самый известный русскоязычный музыковед на YouTube Анна Виленская.

Анна Виленская читает лекции в Псковской областной филармонии. Слушатели, в частности, узнают, как появился аккорд, как придумали тяготение между нотами и многое другое.

Отвечая на вопрос о том, в каком формате лучше слушать классическую музыку, композитор отметила: «Я совершенно не понимаю "музейного" отношения. Церемониал — не для меня». По словам Анны Виленской, слушать такую музыку можно как в филармонии, так и в наушниках.

Музыковед также обратила внимание, что в классике она черпает психологическую помощь. «Я вижу, что 20-летние и 18-летние ребята, которые приходят ко мне на лекции, делятся впечатлениями, - рассказала она. - Они не ищут как раз этого церемониала, как будто это сейчас не в тренде».

По мнению Анны Виленской, соседствующие у молодежи в плейлисте Чайковский и Моргенштерн — это абсолютно нормально. «Не думать про то, что это разное, слушать то, что тебе нравится и может быть рядом с тобой и так», - посоветовала она.