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Худрук Имперского русского балета о подготовке детей к восприятию постановок и псковских зрителях

Имперский русский балет покажет на сцене большого концертного зала Псковской областной филармонии балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» 12 и 13 ноября. По сложившейся традиции известный коллектив выступит в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николая Хондзинского.

В преддверии этого события художественный руководитель Имперского русского балета, заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда рассказал, что нового произошло в жизни балетной труппы, чем интересна будет постановка для детей и как подготовить ребенка к восприятию балета, с каким настроением коллектив едет в Псков и какая она, любовь псковских зрителей.

— В Пскове уже многие годы знают и любят Имперский русский балет. И буквально в сентябре труппа балета вновь радовала псковичей своим творчеством. Сейчас очень интересно, что нового произошло в жизни коллектива с последнего выступления в Пскове?

— Только что мы приехали из Греции с гастролей в Салониках, в Афинах. Совершенно потрясающие были залы, ну и греки, конечно, соскучились по русскому искусству и принимали просто потрясающе. Зал в 2000 мест в Салониках был полностью заполнен. Это было конечно здорово! Греки относились к нам с таким прекрасным чувством. Мы им привезли как раз «Лебединое озеро», то, что мы сейчас привозим в Псков. И они все единогласно сказали: «Давно мы не видели русский балет и спасибо, что вы приехали!». Это здорово! Когда мы вернулись в Москву, конечно, для нас были некоторые разочарования, потому что многие гастроли по России у нас перенеслись, к сожалению, многие города закрыты. Но счастье оказалось в том, что все-таки 8 числа мы получили известие из нашего любимого Пскова, что мы приезжаем, и губернатор разрешил 50% зала, и мы едем в наш славный город Псков и везем наше прославленное «Лебединое озеро».

— Гедиминас Леонович, а чем удивит псковичей постановка? И с каким настроением едете к нам?

— Каждый раз, когда мы едем в Псков, мы едем, как домой. Нас встречают настолько по-домашнему везде: в отеле, где мы живем, в городе, в филармонии, где вообще все просто родные и готовы предложить все что угодно, даже чего нет. Ну и конечно, самое прекрасное, что в этот раз мы с филармонией все-таки решили сделать утренний спектакль в сокращенном виде для наших детей. Это очень и очень важно! Конечно, дети придут и на вечерние спектакли, но самое главное, что утром 13 числа мы покажем такую специальную версию для наших детей. Это здорово, когда дети прикасаются к таким шедеврам, как «Лебединое озеро». И не надо бояться: «Ой, а вдруг они ничего не поймут». Для этого есть родители, для этого есть мы, кто расскажет о той мечте, в которую они попадают. Я уверен, что для всех детей останется это в памяти на всю жизнь – посещение балета в юном возрасте.

— А как родителям подготовить ребенка к восприятию балета? Посоветуйте, что посмотреть, что почитать, перед тем, как идти в филармонию?

— Самое главное, конечно, надо рассказать о музыке Чайковского, что она значит для всего мира, какой ассоциативный ряд несет, что это за мечта, что это за сказка. Обязательно рассказать об этой сказке, о заколдованной девушке, которая превратилась в лебедя и которая всю жизнь будет птицей, если ее не полюбит молодой человек именно такой, какая она есть. И в этой сказке есть большой смысл – мы любим за внутреннее содержание, и не важно, как выглядит человек, самое главное сердце и душа. Вот об этом, конечно, когда родитель рассказывает, то дальше все делает хореография и музыка великого Чайковского.

— Не раз со сцены вы говорили об особой любви Имперского русского балета к псковским зрителям, что, безусловно, взаимно. Интересно, чем притягательна атмосфера в Пскове, и чем она отличается от выступления на сценах больших городов?

— В больших городах люди садятся в зал, ты выходишь, что-то говоришь, начинается спектакль, идет 10 минут, и в больших городах таких, как Москва и Санкт-Петербург, люди сидят и говорят: «Ну, давайте, удивляйте нас!» ( Смеется.) «Эти декорации мы видели в Мариинском. Ох, ну и что, это мы тоже видели». Понимаете, вот такое. А когда ты приезжаешь в Псков, как только ты выходишь на сцену, открывается занавес, и даже до открытия занавеса люди сидят с тем, что они говорят: «Мы уже пятый раз приходим на этот спектакль, но мы готовы приходить еще десятый, потому что в этом есть чудо». Этим отличаются наши малые города. Они благодарны за то, что вы приехали, за то, что ехали на автобусе 10 часов, все утро репетировали с оркестром, не успели поесть, выпили какой-то чай, съели три плюшки, кто-то привез варенье, все это быстро съели перед спектаклем. И за это все благодарны люди. Заходишь в кафе, и говорят: «Балет, опять балет Таранды! Да вы что! Какие молодцы! (Смеется.) А вы знаете, мы не попали в тот раз, не было билетов, а как попасть». Это просто прекрасно! Даже если люди не попали, они говорят: «Ой, а как попасть? Как вас снова увидеть». В больших городах это невозможно.

Постановку покажут в Пскове 12 ноября в 19.00, а также 13 ноября в 11.00 (концерт для детей) и в 15.00. Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Держатель «Пушкинской карты» может приобрести по ней только один билет со скидкой 30%.

Напомним, зрители старше 18 лет, смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов: медотвода от вакцинации и теста ПЦР, документа/QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.

Источник: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области