Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
афиша театра ноябрь
современное искусство в пскове
тарелкин в москве
балет для детей
острожно, «магазин»!
юбилей оркестра
ещё Из первых уст 15.10.2021 16:130 Художник спектакля «Пленные духи»: Мне хочется оказаться среди этих людей на сцене 11.11.2021 11:190 Худрук Имперского русского балета о подготовке детей к восприятию постановок и псковских зрителях 15.10.2021 16:130 Художник спектакля «Пленные духи»: Мне хочется оказаться среди этих людей на сцене 06.10.2021 16:320 На многих псковских актеров я смотрю с удовольствием - художник по костюмам 27.09.2021 15:310 Цикл лекций по истории классической музыки начался в Пскове 11.09.2021 23:090 Гедиминас Таранда пригласил псковичей на «Лебединое озеро» в ноябре
Сцена / Из первых уст

Худрук Имперского русского балета о подготовке детей к восприятию постановок и псковских зрителях

11.11.2021 11:19|ПсковКомментариев: 0

Имперский русский балет покажет на сцене большого концертного зала Псковской областной филармонии балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» 12 и 13 ноября. По сложившейся традиции известный коллектив выступит в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николая Хондзинского. 

В преддверии этого события художественный руководитель Имперского русского балета, заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда рассказал, что нового произошло в жизни балетной труппы, чем интересна будет постановка для детей и как подготовить ребенка к восприятию балета, с каким настроением коллектив едет в Псков и какая она, любовь псковских зрителей.

— В Пскове уже многие годы знают и любят Имперский русский балет. И буквально в сентябре труппа балета вновь радовала псковичей своим творчеством. Сейчас очень интересно, что нового произошло в жизни коллектива с последнего выступления в Пскове?

— Только что мы приехали из Греции с гастролей в Салониках, в Афинах. Совершенно потрясающие были залы, ну и греки, конечно, соскучились по русскому искусству и принимали просто потрясающе. Зал в 2000 мест в Салониках был полностью заполнен. Это было конечно здорово! Греки относились к нам с таким прекрасным чувством. Мы им привезли как раз «Лебединое озеро», то, что мы сейчас привозим в Псков. И они все единогласно сказали: «Давно мы не видели русский балет и спасибо, что вы приехали!». Это здорово! Когда мы вернулись в Москву, конечно, для нас были некоторые разочарования, потому что многие гастроли по России у нас перенеслись, к сожалению, многие города закрыты. Но счастье оказалось в том, что все-таки 8 числа мы получили известие из нашего любимого Пскова, что мы приезжаем, и губернатор разрешил 50% зала, и мы едем в наш славный город Псков и везем наше прославленное «Лебединое озеро».

— Гедиминас Леонович, а чем удивит псковичей постановка? И с каким настроением едете к нам?

— Каждый раз, когда мы едем в Псков, мы едем, как домой. Нас встречают настолько по-домашнему везде: в отеле, где мы живем, в городе, в филармонии, где вообще все просто родные и готовы предложить все что угодно, даже чего нет. Ну и конечно, самое прекрасное, что в этот раз мы с филармонией все-таки решили сделать утренний спектакль в сокращенном виде для наших детей. Это очень и очень важно! Конечно, дети придут и на вечерние спектакли, но самое главное, что утром 13 числа мы покажем такую специальную версию для наших детей. Это здорово, когда дети прикасаются к таким шедеврам, как «Лебединое озеро». И не надо бояться: «Ой, а вдруг они ничего не поймут». Для этого есть родители, для этого есть мы, кто расскажет о той мечте, в которую они попадают. Я уверен, что для всех детей останется это в памяти на всю жизнь – посещение балета в юном возрасте.

— А как родителям подготовить ребенка к восприятию балета? Посоветуйте, что посмотреть, что почитать, перед тем, как идти в филармонию?

— Самое главное, конечно, надо рассказать о музыке Чайковского, что она значит для всего мира, какой ассоциативный ряд несет, что это за мечта, что это за сказка. Обязательно рассказать об этой сказке, о заколдованной девушке, которая превратилась в лебедя и которая всю жизнь будет птицей, если ее не полюбит молодой человек именно такой, какая она есть. И в этой сказке есть большой смысл – мы любим за внутреннее содержание, и не важно, как выглядит человек, самое главное сердце и душа. Вот об этом, конечно, когда родитель рассказывает, то дальше все делает хореография и музыка великого Чайковского.

— Не раз со сцены вы говорили об особой любви Имперского русского балета к псковским зрителям, что, безусловно, взаимно. Интересно, чем притягательна атмосфера в Пскове, и чем она отличается от выступления на сценах больших городов?

— В больших городах люди садятся в зал, ты выходишь, что-то говоришь, начинается спектакль, идет 10 минут, и в больших городах таких, как Москва и Санкт-Петербург, люди сидят и говорят: «Ну, давайте, удивляйте нас!» ( Смеется.) «Эти декорации мы видели в Мариинском. Ох, ну и что, это мы тоже видели». Понимаете, вот такое. А когда ты приезжаешь в Псков, как только ты выходишь на сцену, открывается занавес, и даже до открытия занавеса люди сидят с тем, что они говорят: «Мы уже пятый раз приходим на этот спектакль, но мы готовы приходить еще десятый, потому что в этом есть чудо». Этим отличаются наши малые города. Они благодарны за то, что вы приехали, за то, что ехали на автобусе 10 часов, все утро репетировали с оркестром, не успели поесть, выпили какой-то чай, съели три плюшки, кто-то привез варенье, все это быстро съели перед спектаклем. И за это все благодарны люди. Заходишь в кафе, и говорят: «Балет, опять балет Таранды! Да вы что! Какие молодцы! (Смеется.) А вы знаете, мы не попали в тот раз, не было билетов, а как попасть». Это просто прекрасно! Даже если люди не попали, они говорят: «Ой, а как попасть? Как вас снова увидеть». В больших городах это невозможно.

Постановку покажут в Пскове 12 ноября в 19.00, а также 13 ноября в 11.00 (концерт для детей) и в 15.00. Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Держатель «Пушкинской карты» может приобрести по ней только один билет со скидкой 30%.

Напомним, зрители старше 18 лет, смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов: медотвода от вакцинации и теста ПЦР, документа/QR-кода о завершенной вакцинации от COVID-19 или документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние шесть месяцев.

Источник: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Теги: #ТКД #балет #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
11.11.2021, 11:190 Худрук Имперского русского балета о подготовке детей к восприятию постановок и псковских зрителях 10.11.2021, 13:200 Псковичам предлагают посетить балет «Лебединое озеро» по «Пушкинской карте» 10.11.2021, 11:470 Псковский театр кукол опубликовал ноябрьскую афишу и новые условия посещения спектаклей 09.11.2021, 17:520 Выставка-инсталляция «Корень» открылась в Пскове
09.11.2021, 16:231 Псковский драмтеатр опубликовал актуальную афишу спектаклей 09.11.2021, 11:390 Фестиваль современного искусства пройдет в псковской филармонии 08.11.2021, 13:515 Псковичам с ранимой психикой рекомендовали не смотреть спектакль «Магазин» 08.11.2021, 13:090 Балетную классику для детей представят в псковской филармонии
06.11.2021, 13:560 Французская художница презентует свой новый проект в Пскове 04.11.2021, 18:160 Фильмы «якутского Тарантино» бесплатно покажут на фестивале в Пскове 03.11.2021, 14:050 Юбилейный концерт Губернаторского симфонического оркестра пройдет в Пскове 02.11.2021, 16:150 Псковский драмтеатр показал спектакль «Смерть Тарелкина» в Москве
02.11.2021, 14:570 Записанный в Псковском кремле спектакль покажут на телевидении 02.11.2021, 14:142 Первый международный фестиваль современного искусства откроется в Пскове 01.11.2021, 13:320 Имперский русский балет представит в Пскове «Лебединое озеро» 01.11.2021, 11:230 Показы псковского бэби-спектакля прошли в Москве
28.10.2021, 15:300 Псковский драмтеатр выступит на двух фестивалях в Москве 26.10.2021, 15:001 Кинокритик раскроет псковичам секрет популярности «Игры в кальмара» 25.10.2021, 20:070 Псковского актера вновь избрали в секретариат Союза театральных деятелей РФ 22.10.2021, 18:490 Псковский театр скорректировал свой репертуар из-за ограничений
21.10.2021, 17:040 Псковский драмтеатр опубликовал ноябрьскую афишу 21.10.2021, 11:450 Детское мультимедиа-шоу покажут на сцене псковской филармонии 20.10.2021, 14:141 Дамы, короли и черти 20.10.2021, 13:010 Показ спектакля «Шаганэ. Тайна поэта» состоялся в Пскове. ФОТО
20.10.2021, 11:342 Смешно ли тебе, зритель, смешно ли тебе, псковский? 19.10.2021, 17:120 Октябрьские спектакли псковского театра кукол отменили 19.10.2021, 13:090 Как шутили старинные клавесинисты, расскажут на лекции в псковской филармонии 18.10.2021, 18:050 В псковском драмтеатре состоится премьера спектакля «Пленные духи»
15.10.2021, 19:150 Выставка петербургского художника «Из пункта А в пункт Б» открылась в Пскове 15.10.2021, 16:130 Художник спектакля «Пленные духи»: Мне хочется оказаться среди этих людей на сцене 14.10.2021, 16:130 Скорректированную афишу представила псковская филармония 13.10.2021, 17:020 Псковский драмтеатр предложил спектакли для просмотра по «Пушкинской карте»
12.10.2021, 16:250 Спектакль «Шаганэ. Тайна поэта» покажут в Пскове 12.10.2021, 14:420 Выставка петербургского художника-графика откроется в Пскове 11.10.2021, 16:445 Документ о вакцинации придется предъявлять зрителям псковского театра 11.10.2021, 15:371 Псковский драмтеатр скорректировал репертуар
07.10.2021, 16:430 Французские актеры могут выйти на сцену псковского театра летом 2022 года 07.10.2021, 12:064 В псковском театре пройдет премьера ироничной комедии 06.10.2021, 16:440 Кинокомпании по заявке смогут вернуть часть денег за съемки в Псковской области 06.10.2021, 16:320 На многих псковских актеров я смотрю с удовольствием - художник по костюмам
06.10.2021, 14:470 «Подстрочник»: Как пародия превращается в философию? ВИДЕО 06.10.2021, 14:161 «Пленные духи» вызвали истерику у первых зрителей в Пскове 06.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» 05.10.2021, 15:050 Прощание с Миррой Горской пройдет на кладбище «Орлецы-2» 6 октября
04.10.2021, 11:192 Скончалась старейшая актриса Псковского драмтеатра Мирра Горская 02.10.2021, 12:404 Псковичи отметили День музыки концертом в честь Арно Бабаджаняна 01.10.2021, 15:500 Псковский драмтеатр представил скорректированный репертуар 01.10.2021, 12:532 Все концерты псковской филармонии и спектакли театра кукол на следующей неделе отменили
30.09.2021, 16:520 Спектакль для младших школьников появится в Псковском театре драмы 30.09.2021, 08:370 Труппа псковского театра представит новый спектакль на фестивале в Москве 29.09.2021, 17:430 Подарить учителям поход в театр предлагают псковичам 28.09.2021, 21:425 «Только лучшее»: шансонье Артур Руденко выступил в Пскове. ФОТО
28.09.2021, 13:030 Памятный вечер композитора Арно Бабаджаняна пройдет в Пскове 27.09.2021, 15:310 Цикл лекций по истории классической музыки начался в Пскове 27.09.2021, 15:090 Опубликована первая часть видеодневника Пушкинского театрального фестиваля 25.09.2021, 17:400 Новый фестиваль Николая Хондзинского пройдет в Псковской области в ноябре
24.09.2021, 19:301 Балетмейстер красноярского ансамбля танца рассказала, чем артисты покорят псковского зрителя 24.09.2021, 19:051 Красноярский ансамбль танца Сибири покажет в Пскове четыре новые постановки 24.09.2021, 17:070 В Псковском драмтеатре проданы все билеты на взрослые спектакли до 6 октября 24.09.2021, 16:120 На 50-й показ бэби-спектакля «Год Жирафа» приглашает псковский театр
24.09.2021, 15:250 Определены победители творческого конкурса «Псков. Любовь» 24.09.2021, 12:380 Концерты в честь 110-летнего юбилея Анастасиевской часовни пройдут в псковской филармонии 23.09.2021, 11:010 Псковичей приглашают на показы фильмов о Бродском, Довлатове и Мандельштаме 22.09.2021, 12:420 Большой симфонический оркестр имени Чайковского даст концерт в Пскове
21.09.2021, 13:580 Музыкальный вечер, посвященный 100-летию Арно Бабаджаняна, пройдет в Пскове 1 октября 21.09.2021, 11:450 Ансамбль танца Сибири выступит в Пскове 20.09.2021, 16:160 «Лучше, чем мечта»: петербуржцы оставляют отзывы о псковском театре 20.09.2021, 13:570 Варлаамовская башня впервые за свою историю стала концертной площадкой. ФОТО
18.09.2021, 20:440 Псковский театр впервые выступил в программе Санкт-Петербургской премии «Прорыв» 18.09.2021, 13:390 Вечно молодой, вечно фортеpiano 17.09.2021, 21:021 Произведения Сибелиуса и Рахманинова открыли 25-й сезон Губернаторского симфонического оркестра 16.09.2021, 15:491 Комедию о Блоке и его жене представит Псковский драмтеатр в октябре
16.09.2021, 13:130 Псковский театр кукол открывает новый сезон 18 сентября 14.09.2021, 19:140 Фильм Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай» включили в программу Варшавского кинофестиваля 14.09.2021, 12:500 Известный пианист призвал псковичей не бояться идти в филармонию 13.09.2021, 19:220 Выставка «Достоевский и коронавирус» работает в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru