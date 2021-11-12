Сцена / Из первых уст

Более 10 учреждений культуры Псковской области принимают «Пушкинскую карту»

11 учреждений культуры работают по программе «Пушкинская карта» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Фото здесь и далее: ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция»

В их число входят 8 восемь государственных и муниципальных учреждений: Театрально-концертная дирекция, Великолукский драматический театр, Городской культурный центр, Дом офицеров, Псковский областной театр кукол, Военно-исторический музей-заповедник, Бежаницкий историко-культурный центр Философовых, Порховский краеведческий музей.

И 3 учреждения федерального значения: Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»; Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина – филиал ФГБУК «Национальный драматический театр России (Александринский театр)».

Посмотреть перечень спектаклей, концертов, экскурсий и других мероприятий, которые участвуют в программе «Пушкинская карта» можно на официальных сайтах учреждений. В афише они отмечены специальным значком.

В областной театрально-концертной дирекции напомнили, с 1 сентября 2021 года стартовала всероссийская культурная программа «Пушкинская карта», призванная популяризировать среди молодежи культурные мероприятия по всей стране.

«Пушкинская карта» – инициатива президента РФ Владимира Путина, озвученная им во время ежегодной прямой линии. С 1 сентября 13 миллионов граждан России от 14 до 22 лет могут получить «Пушкинскую карту», на балансе которой 3 тысячи рублей. Эти деньги молодые люди могут потратить только в учреждениях культуры: музеях, театрах, филармониях и др.

С 2022 года на карту зачислится уже 5000 рублей. Что немаловажно, действовать «Пушкинская карта» будет на территории всей России без ограничений, то есть ей можно воспользоваться не только в регионе проживания, но и путешествуя по стране.

Для того, чтобы получить «Пушкинскую карту», необходимо зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить свою учетную запись и установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура». В нем оформить «Пушкинскую карту». Далее выбрать мероприятие из афиши в приложении и приобрести билет по карте.

Видеоинструкцию можно посмотреть здесь.