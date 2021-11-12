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Главный герой «Потапов-феста» рассказал, как зритель может убить спектакль

Якутский режиссер театра и кино Сергей Потапов в эфире радио «Эха Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил мнение, что зритель сам может убить спектакль.

«Все-таки российский зритель, особенно провинциальный, очень консервативен. Даже в столице есть провинциальный зритель. Они приходят, сидят, им нужна фантазия, нужна машина времени, мечта. Они ничего не воспринимают. Есть в столице и в Петербурге такие театры, куда ходят пенсионеры, люди в возрасте. Им хочется смотреть на красивого артиста в хорошем костюме, с хорошим голосом, говорящего красивые слова. Тогда они сидят и умиляются», - сказал он.

Режиссер пояснил, что взрослые люди с трудом принимают новое. Поэтому ему ближе молодежь и студенты.

«Молодежь всегда открыта, она ближе к какому-то средневековому зрителю. Если им не нравится — они сразу встают и уходят, а не сидят, не реагируют эмоционально с умным лицом. На эмоциональном уровне молодежь мне ближе. Я всегда говорю, давайте пригласим студентов: они дают живой импульс, не дают убить спектакль», - добавил Сергей Потапов.

Российская актриса театра и кино Кристина Кузьмина добавила: «Молодежь не то чтобы ярче воспринимает новые формы, а просто меньше видела, им не с чем сравнивать, поэтому они и радуются. Это не в упрек молодежи, просто нельзя сопоставлять мудрость, опыт и "насмотренность" взрослых и широко распахнутый взгляд молодых».