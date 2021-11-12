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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Андреем Прониным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин.

В театре за последний месяц прошло несколько больших премьер, миновал «Потапов-фест», труппа успела съездить на гастроли в Ташкент на театральный форум стран Содружества Балтии и Грузии. И вот теперь театр буквально с колес влетает во вторую часть XXVIII Пушкинского театрального фестиваля (первая была в сентябре). Как артисты успевают готовиться к спектаклям при таком насыщенном графике? Что есть сердце Пушкинского фестиваля? Как коронавирусные ограничения сказались на его афише? И чего от фестиваля ждать зрителям?

Подробнее об этом с Андреем Прониным побеседует ведущая Дина Дабришюте.