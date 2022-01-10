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Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Дмитрием Месхиевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Двое на одного», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии — художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев. Он прокомментирует скандал вокруг своего спектакля «Сережа очень тупой», подведет творческие итоги 2021 года и расскажет о планах на 2022 год.

Ведут программу Максим Костиков и Артем Татаренко.

Трансляция завершена.