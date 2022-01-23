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Солистка концерта «Я не могу иначе» рассказала о программе выступления в Пскове

Творческий вечер «Я не могу иначе» заслуженной артистки России Натальи Александровой состоится в Большом концертном зале филармонии 12 февраля. В преддверии этого события солистка ансамбля «Псков» рассказала, почему она выбрала именно такое название концерта, где она ощущает себя настоящей, в жизни или на сцене, сколько записей в ее трудовой книжке, почему именно душа определяет, какая музыка будет нравиться слушателю и как на протяжении почти 50 лет завоевывать любовь зрителей.

– Каждый сольный концерт вы превращаете в праздник музыки, любви и вдохновения, где в центре внимания – зритель. Название предстоящего концерта – «Я не могу иначе» – тоже не случайно. Расскажите, какую программу вы приготовили на этот раз?

– На этот раз я не ставила перед собой цель удивить кого-то новизной, поскольку это отчасти юбилейный концерт, значит, он отчетный. И мне хотелось, конечно же, поблагодарить своего зрителя за молитвы, которые я очень ощущала, лежа в реанимации. Молитвы всех людей доходили до меня, я очень это чувствовала.

А что касается зрителя, то зрителя я обожаю, мне всегда хочется, чтобы в зрительном зале включили свет, и я увидела, что это за люди, что это за 900 человек, которые приходят и наполняют наш прекрасный концертный зал и слушают то, что я пою.

«Я не могу иначе», я назвала именно так концерт по названию песни. Я не могу не любить петь, я не могу не любить зрителя, я не могу не любить людей, которые со мной работают, музыкантов, администраторов. Наверное, поэтому «Я не могу иначе».

– Наталья, вы производите впечатление сильной женщины, в то же время наряду с исполнительским мастерством главной особенностью ваших сольных концертов являются музыкальная утонченность, неподдельная искренность и открытость чувств. Поделитесь, как вам удается вновь и вновь быть столь откровенной со зрителями на своих концертах?

– Наверное, я сильный человек по жизни, потому что очень много сложностей шлепков и тычек, приятных и неприятных моментов получила как опыт. Но хочу сказать, что эта правда неподдельная искренность, она есть. Я даже еще не определилась, где я больше настоящая, в жизни или на сцене. Вот на сцене как раз можно создать тот образ, который истинный, который живет внутри тебя. Все самое лучшее ты из себя достаешь, и даришь своему зрителю. А что дает такую искренность и откровенность, я даже не знаю, это все божий промысел.

– Расскажите, как началась ваша история в ансамбле русской музыки «Псков»?

– Как началась моя история, я буду рассказывать на концерте. Как раз об этом и концерт – как все начиналось, какой путь я прошла до этого дня с моим любимым зрителем, с моим любимым городом и с моей любимой Псковской областной филармонией. Ведь в моей трудовой книжке всего одна запись – это Псковская областная филармония. Я начинала с инструменталистки, потом была солисткой-инструменталисткой, потом солисткой-вокалисткой ансамбля и вот докатилась до Заслуженной артистки России. Я самый первый и самый старый участник нашего ансамбля – с первого по сей день. Вот в нашем замечательном коллективе я и работаю, весь путь прошла.

– Как вы считаете, среди всего многообразия музыкальных жанров, какое место занимает народная музыка в современном мире и как поддерживать интерес молодежи к музыке, отсылающей нас к национальным истокам?

– Среди многообразия музыкальных жанров есть только два критерия – хорошая музыка и плохая музыка – каким бы жанром она ни была представлена, вот честное слово. Хорошая и плохая – это тоже субъективная оценка, я понимаю. Качественная, хотя бы, и некачественная, профессиональная и непрофессиональная. Продукт же можно определить, насколько он свежий, насколько он качественный, хотя тут тоже на вкус и цвет, что называется, товарищей нет. Но я хочу сказать, что народная музыка более стационарна, а романс настолько подвижен. Вы посмотрите, и старинный романс, и современный романс – он никогда не увядает. Романс он и есть романс, в исполнении даже рокеров. У Николая Носкова, например, сколько у него романсов, это такое поле, его никогда не пройдешь.

Ну, а жанр каждый человек выбирает сам для себя, и дело даже не в возрасте, дело, мне кажется, в состоянии души. Вот то, к чему твоя душа повернута, это невозможно навязать, к этому невозможно приучить. Все равно рано или поздно душа человека откликнется на какую-то свою музыку. Например, я преданно обожаю романс, и в машине я слушаю иногда самую разную музыку и попсу, в частности, тоже. Это же не значит, что ты обязательно адепт этой музыки. Я обожаю Вивальди, Чайковского, Шуберта, но это не значит, что я слушаю только эту музыку с утра до вечера.

– 12 февраля все ваши друзья и поклонники соберутся в Большом концертном зале филармонии. Что бы вы пожелали зрителям концерта?

– Я бы себе пожелала вот такого зрителя. Почти 50 лет в одном маленьком городе, и люди приходят, людям интересно, что ты скажешь и споешь, ну разве это не ценно! Это просто потрясающе! Прежде всего я пожелаю всем зрителям здоровья, а дальше разберемся.

Начало концерта «Я не могу иначе» запланировано на 19:00. Билеты можно приобрести на сайте филармонии.

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерт филармонии при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.

Источник: Театрально-концертная дирекция Псковской области