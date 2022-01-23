Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Из первых уст 23.01.2022 18:575 Дмитрий Месхиев: Псковский театр не бросаю, он остается в приоритете 08.02.2022 14:230 Солистка концерта «Я не могу иначе» рассказала о программе выступления в Пскове 23.01.2022 18:575 Дмитрий Месхиев: Псковский театр не бросаю, он остается в приоритете 14.01.2022 17:302 Дмитрий Месхиев: Сцена псковского театра - не место для дешевой антрепризы 14.01.2022 16:045 Лозунгами и дешевыми подачками патриотизм не построить - Дмитрий Месхиев 14.01.2022 14:444 «Маразм и мракобесие»: Дмитрий Месхиев прокомментировал жалобу на название спектакля в УФАС
Сцена / Из первых уст

Солистка концерта «Я не могу иначе» рассказала о программе выступления в Пскове

08.02.2022 14:23|ПсковКомментариев: 0

Творческий вечер «Я не могу иначе» заслуженной артистки России Натальи Александровой состоится в Большом концертном зале филармонии 12 февраля. В преддверии этого события солистка ансамбля «Псков» рассказала, почему она выбрала именно такое название концерта, где она ощущает себя настоящей, в жизни или на сцене, сколько записей в ее трудовой книжке, почему именно душа определяет, какая музыка будет нравиться слушателю и как на протяжении почти 50 лет завоевывать любовь зрителей.

 

– Каждый сольный концерт вы превращаете в праздник музыки, любви и вдохновения, где в центре внимания – зритель. Название предстоящего концерта – «Я не могу иначе» – тоже не случайно. Расскажите, какую программу вы приготовили на этот раз?

– На этот раз я не ставила перед собой цель удивить кого-то новизной, поскольку это отчасти юбилейный концерт, значит, он отчетный. И мне хотелось, конечно же, поблагодарить своего зрителя за молитвы, которые я очень ощущала, лежа в реанимации. Молитвы всех людей доходили до меня, я очень это чувствовала.

А что касается зрителя, то зрителя я обожаю, мне всегда хочется, чтобы в зрительном зале включили свет, и я увидела, что это за люди, что это за 900 человек, которые приходят и наполняют наш прекрасный концертный зал и слушают то, что я пою.

«Я не могу иначе», я назвала именно так концерт по названию песни. Я не могу не любить петь, я не могу не любить зрителя, я не могу не любить людей, которые со мной работают, музыкантов, администраторов. Наверное, поэтому «Я не могу иначе».

– Наталья, вы производите впечатление сильной женщины, в то же время наряду с исполнительским мастерством главной особенностью ваших сольных концертов являются музыкальная утонченность, неподдельная искренность и открытость чувств. Поделитесь, как вам удается вновь и вновь быть столь откровенной со зрителями на своих концертах?

– Наверное, я сильный человек по жизни, потому что очень много сложностей шлепков и тычек, приятных и неприятных моментов получила как опыт. Но хочу сказать, что эта правда неподдельная искренность, она есть. Я даже еще не определилась, где я больше настоящая, в жизни или на сцене. Вот на сцене как раз можно создать тот образ, который истинный, который живет внутри тебя. Все самое лучшее ты из себя достаешь, и даришь своему зрителю. А что дает такую искренность и откровенность, я даже не знаю, это все божий промысел.

– Расскажите, как началась ваша история в ансамбле русской музыки «Псков»?

– Как началась моя история, я буду рассказывать на концерте. Как раз об этом и концерт – как все начиналось, какой путь я прошла до этого дня с моим любимым зрителем, с моим любимым городом и с моей любимой Псковской областной филармонией. Ведь в моей трудовой книжке всего одна запись – это Псковская областная филармония. Я начинала с инструменталистки, потом была солисткой-инструменталисткой, потом солисткой-вокалисткой ансамбля и вот докатилась до Заслуженной артистки России. Я самый первый и самый старый участник нашего ансамбля – с первого по сей день. Вот в нашем замечательном коллективе я и работаю, весь путь прошла.

– Как вы считаете, среди всего многообразия музыкальных жанров, какое место занимает народная музыка в современном мире и как поддерживать интерес молодежи к музыке, отсылающей нас к национальным истокам?

– Среди многообразия музыкальных жанров есть только два критерия – хорошая музыка и плохая музыка – каким бы жанром она ни была представлена, вот честное слово. Хорошая и плохая – это тоже субъективная оценка, я понимаю. Качественная, хотя бы, и некачественная, профессиональная и непрофессиональная. Продукт же можно определить, насколько он свежий, насколько он качественный, хотя тут тоже на вкус и цвет, что называется, товарищей нет. Но я хочу сказать, что народная музыка более стационарна, а романс настолько подвижен. Вы посмотрите, и старинный романс, и современный романс – он никогда не увядает. Романс он и есть романс, в исполнении даже рокеров. У Николая Носкова, например, сколько у него романсов, это такое поле, его никогда не пройдешь.

Ну, а жанр каждый человек выбирает сам для себя, и дело даже не в возрасте, дело, мне кажется, в состоянии души. Вот то, к чему твоя душа повернута, это невозможно навязать, к этому невозможно приучить. Все равно рано или поздно душа человека откликнется на какую-то свою музыку. Например, я преданно обожаю романс, и в машине я слушаю иногда самую разную музыку и попсу, в частности, тоже. Это же не значит, что ты обязательно адепт этой музыки. Я обожаю Вивальди, Чайковского, Шуберта, но это не значит, что я слушаю только эту музыку с утра до вечера.

– 12 февраля все ваши друзья и поклонники соберутся в Большом концертном зале филармонии. Что бы вы пожелали зрителям концерта?

– Я бы себе пожелала вот такого зрителя. Почти 50 лет в одном маленьком городе, и люди приходят, людям интересно, что ты скажешь и споешь, ну разве это не ценно! Это просто потрясающе! Прежде всего я пожелаю всем зрителям здоровья, а дальше разберемся.

Начало концерта «Я не могу иначе» запланировано на 19:00. Билеты можно приобрести на сайте филармонии

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерт филармонии при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.

Источник: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Теги: #концерт #псков #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
08.02.2022, 14:230 Солистка концерта «Я не могу иначе» рассказала о программе выступления в Пскове 05.02.2022, 13:170 «Метель» навсегда 05.02.2022, 10:380 Псковский театр драмы скорректировал февральский репертуар 03.02.2022, 15:110 Опубликована афиша киноклуба «Молоко и Сено»
01.02.2022, 14:190 Более 90 мероприятий смогут посетить псковичи по «Пушкинской карте» в феврале 31.01.2022, 09:000 Псковские клетки памяти 30.01.2022, 15:170 Концерт в поддержку Анастасиевской часовни состоится в Пскове 30 января 28.01.2022, 12:040 Псковский драмтеатр изменил репертуар из-за болезни актеров
27.01.2022, 17:150 Спектакли для детей разного возраста покажут в Псковском театре кукол 27.01.2022, 13:370 Лекции и концерты предлагают посетить псковичам по «Пушкинской карте» 26.01.2022, 20:548 Новую солистку спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» представил Псковский драмтеатр 26.01.2022, 15:510 Концерт лауреатов фестиваля «Открытое искусство» пройдет в псковской филармонии
26.01.2022, 11:450 Концерт Губернаторского симфонического оркестра в Пскове посвятят дню памяти Пушкина 25.01.2022, 12:110 Выставки, мастер-классы и концерты посетят печеряне во время «Культурных выходных» 24.01.2022, 16:351 Пообщаться с дзен-буддийским монахом смогут псковичи 23.01.2022, 18:575 Дмитрий Месхиев: Псковский театр не бросаю, он остается в приоритете
23.01.2022, 18:161 Дмитрий Месхиев будет вести собственный режиссерский курс в Петербурге 21.01.2022, 10:0616 Елизавета Барышникова покидает пост директора псковской филармонии 20.01.2022, 16:570 Коррективы в январскую афишу внес псковский драмтеатр 19.01.2022, 16:230 Две премьеры представит Псковский драмтеатр в марте
18.01.2022, 20:042 Спектакль в псковском драмтеатре перенесли из-за болезни артистки 18.01.2022, 13:350 На спектакль о важных жизненных истинах приглашает псковичей театр кукол 18.01.2022, 12:170 Творческий вечер «Я не могу иначе» пройдет в псковской филармонии 17.01.2022, 16:240 Съемочная группа НТВ занялась созданием фильма о Дмитрии Месхиеве
14.01.2022, 18:050 На книги-свитки и пейзаж-складень приглашают посмотреть псковичей 14.01.2022, 17:302 Дмитрий Месхиев: Сцена псковского театра - не место для дешевой антрепризы 14.01.2022, 16:400 Постановочный бюджет Псковского драмтеатра увеличился в пять раз 14.01.2022, 16:045 Лозунгами и дешевыми подачками патриотизм не построить - Дмитрий Месхиев
14.01.2022, 15:3735 Дмитрий Месхиев предложил присвоить Юлии Пересильд звание Героя России 14.01.2022, 14:444 «Маразм и мракобесие»: Дмитрий Месхиев прокомментировал жалобу на название спектакля в УФАС 14.01.2022, 14:220 «Двое на одного»: Дмитрий Месхиев о скандале вокруг спектакля «Сережа очень тупой». ВИДЕО 14.01.2022, 13:472 Мы никого из старожилов из театра не выгнали — Дмитрий Месхиев
14.01.2022, 13:140 Каких кадров не хватает в национальных театрах России, рассказал Дмитрий Месхиев 14.01.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Дмитрием Месхиевым 14.01.2022, 11:440 Известный российский пианист даст благотворительный концерт в Пскове 13.01.2022, 19:001 Выставка «Неправильной книги» открылась в Пскове
12.01.2022, 17:269 После жалобы в УФАС псковский драмтеатр объявил о специальной скидке для Сергеев 12.01.2022, 15:152 Союз театральных деятелей назвал лучшие роли сезона в псковском драмтеатре 12.01.2022, 12:410 Лекцию о позднем романтизме прочтет искусствовед в псковской филармонии 11.01.2022, 16:0212 «Сережа очень тупой»: название спектакля стало поводом для жалобы в псковское УФАС
11.01.2022, 11:460 Концерт в поддержку Анастасиевской часовни пройдет в Пскове 10.01.2022, 17:402 Дмитрий Месхиев: Национальные театры — основная творческая движущая сила страны 10.01.2022, 17:050 Ассоциацию национальных театров России создали по инициативе Александринки и псковских коллег 10.01.2022, 16:280 Псковский драмтеатр опубликовал афишу на февраль
10.01.2022, 12:350 Выставка уникальных графических работ откроется в Пскове 07.01.2022, 19:040 Псковичей приглашают на встречу с автором театральных плакатов Ксенией Люстиковой 30.12.2021, 21:510 Десять премьер, три фестиваля и зарубежные гастроли – итоги года в псковском театре 30.12.2021, 17:350 Псковский театр драмы опубликовал режим работы кассы
30.12.2021, 14:320 Юные псковичи смогли посетить «Мосфильм» благодаря «Елке желаний» 30.12.2021, 14:100 Псковичей приглашают на новогоднюю фотосессию в особняк 29.12.2021, 12:060 Театральная мастерская научит псковичей владеть дыханием и дикцией 28.12.2021, 14:310 Псковский драмтеатр опубликовал афишу на новогодние праздники
28.12.2021, 13:000 Истории новогодних игрушек могут узнать псковичи в театре кукол 25.12.2021, 14:130 Счастье в музыке: новогоднее настроение подарила псковичам филармония 24.12.2021, 16:221 «Венский Новый год»: псковичей приглашают на яркий и веселый концерт 24.12.2021, 15:440 Лучшие композиции ансамбля «Псков» прозвучат в концерте «Зову тебя Россиею…»
24.12.2021, 15:182 Псковская филармония не собирается прощаться с главным дирижером Николаем Хондзинским 24.12.2021, 14:400 «Обратный отсчет»: Елизавета Барышникова об итогах филармонического сезона. ВИДЕО 24.12.2021, 14:010 Доступные к посещению по «Пушкинской карте» спектакли перечислили в псковском театре 24.12.2021, 13:230 Из-за пандемии сфера культуры напряглась - Елизавета Барышникова
23.12.2021, 14:380 В Псковской области начали исполняться мечты с региональной «Елки желаний» 23.12.2021, 12:380 Победители конкурса «Псков. Любовь» получили ценные подарки 23.12.2021, 09:175 «Каштанку» в постановке Юлии Пересильд и другие спектакли покажут в Пскове в январе 23.12.2021, 08:150 «Огонёк в горах» увидят кинозрители в Пскове 23 декабря
22.12.2021, 12:130 Пушкинский театральный фестиваль завершился в Пскове 21.12.2021, 20:300 Псковский драмтеатр подготовил видеодневник о поездке на форум в Узбекистан 20.12.2021, 16:471 Хоровая капелла России закроет празднование 800-летия Александра Невского в Пскове 19.12.2021, 15:250 Сережа и все-все-все
19.12.2021, 11:500 Всех - в Сибирь 18.12.2021, 15:590 Черт знает что 17.12.2021, 15:380 Показ сказки «Щелкунчик» повторят в Пскове по просьбам зрителей 17.12.2021, 13:590 Актер из «Ментовских войн» исполнит главную роль в псковском «Ревизоре»
16.12.2021, 20:343 Концерт на электронном органе впервые состоялся в Пскове 16.12.2021, 18:300 Почему Пушкин не пришел на премьеру своей пьесы, расскажут псковичам 16.12.2021, 14:560 Инсценировку второго тома «Мертвых душ» увидят псковичи 16.12.2021, 13:250 Как появился романтизм и что сломалось в классицизме, расскажут псковичам на лекции
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru