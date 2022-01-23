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«Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о «Случайном вальсе». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 15 апреля.

Гость студии - художественный руководитель, директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев.

16 апреля, в Псковском драмтеатре состоится премьера его спектакля «Случайный вальс». Гость студии рассказал о подготовке к премьере, а также о творческих планах труппы Псковского драмтеатра и о «Больших гастролях» Донецкого молодежного театра, которые недавно прошли в Пскове.