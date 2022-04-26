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Известный органист Денис Маханьков: Искусство вечно, а музыка совершенна

Сегодня, 26 апреля, в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова состоится концерт «Орган по-русски». В преддверии этого события гастролирующие органисты, лауреаты международных конкурсов, подвижники возрождения редкого в России исторического органа Kriisa церкви Святого Петра в Печорах Денис Маханьков и Дина Ихина рассказали, чем удивит зрителей программа концерта органной музыки, в чём отличие электронного органа от духового, какова роль преемственности в работе музыканта и как публика разных стран реагирует на органную музыку.

– В концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова вы будете выступать уже второй раз. Расскажите, как вам звучание электронного органа «Johannus»? И в чём его отличие от духового органа?

– Орган соответствует всем требованиям, предъявляемым к концертному органу, органу, на котором можно и удобно исполнять практически любую музыку из широчайшего и глубокого органного репертуара.

Действительно орган звучит очень достойно, и особенно хорошо оценить это можно именно из зрительного зала. Нам удалось послушать концерт Алексея Михайловича Шмитова в концертном колледжа искусств в качестве слушателя. Мы были даже приятно удивлены, хоть и рассчитывали на очень хороший уровень инструмента.

Безусловно, духовой орган – это сложнейший и выдающийся инструмент, даже почти организм. Современные же электронные органы хорошо воссоздают все возможности, даже звуки, хоть они производятся колонками, это семплы с настоящих духовых органов, запись конкретной трубы.

– Расскажите, чем удивит зрителей программа концерта «Орган по-русски»?

– Сформировалась и русская, но особенно уже и советская, российская органная школа. Музыка российских и советских композиторов, в том числе наших коллег, ныне живущих, молодых самобытна, ярка, интересна и свежа, наверное, не так уж часто исполняема.

Программа складывается цельная, будут произведения, которые демонстрируют новый подход к органу, а в другой раз развитую традиционную исполнительскую школу, конечно, осмысленную заново творцом, произведение молодого яркого композитора, которое очень органично для органа и даже несколько переложений, ведь орган – инструмент очень гибкий; его не зря сравнивают с симфоническим оркестром.

– Вместе с Дианой Ихиной вы возрождаете и популяризируете органное искусство. У вас уже есть ученики, многие из которых успешно участвуют в международных музыкальных конкурсах. Какова роль преемственности в работе музыканта, и есть ли у молодых органистов будущее?

– Ответим достаточно просто. Исполнительство и педагогика – это и совсем разные, одновременно и ближайшие вещи, институты. Наши замечательные, уважаемые, удивляющие, а иногда и вызывающие трепет, творческие и профессиональные учителя, при том как раньше, так и сейчас стольким поделились, вдохновили и вдохновляют, вложили труда и сердца, что и нам – изволь действовать!

Искусство вечно, а музыка совершенна. Молодым профессионалам нужно помогать, поддерживать, и ещё пожелать трудолюбия, вдохновения и радости!

– География ваших выступлений весьма обширна. Вам аплодировали на ведущих концертных площадках в России и за рубежом. Поделитесь, как публика разных стран реагирует на органную музыку? Насколько органная музыка органична для России?

– Мы благодарны всем слушателям! С одной стороны, органная музыка – это язык, который нужно изучать и даже «выучить», с другой стороны, музыка – это наиточнейшая форма общения, которая не требует перевода.

Можно сказать, что органы в странах Европы встречаются чаще, и интерес к ним несколько, а то и гораздо, меньше, чем у нас, чем в странах-соседях. Но есть и сходство – если слушатели в России, Казахстане удивляются вообще органам, великим инструментам, а уже частенько позже становятся ценителями произведения, стиля, органной школы той или иной, то в странах, где орган менее «экзотичен», концертное исполнительство тоже может глубоко удивлять и восхищать. Ведь многие привыкли, что орган просто поддерживает службу в церкви – как бы ничего такого яркого, он на втором плане, и вот он предстаёт в величии своих возможностей. А если ещё и интерпретация яркая, вообще здорово!

Начало концерта «Орган по-русски» в 19:00

Адрес проведения концерта: улица Воеводы Шуйского, 2.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».

Подготовлено пресс-службой Театрально-концертной дирекции Псковской области