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Ситуацию с нехваткой пуфов для зрителей прокомментировал директор псковской филармонии

22.07.2022 15:26|ПсковКомментариев: 0

Ситуацию с нехваткой пуфов для зрителей на открытых концертах прокомментировал директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

Сергей Жаворонок отметил, что хотелось бы удовлетворить потребности всех зрителей, но обеспечить каждого зрителя пуфом не представляется возможным. Он также в шутку назвал их своеобразными сувенирами для псковичей в связи со случаями их воровства.

«На самом деле выбора особого нет. Обеспечить зрителей 5 тысячами пуфов – вы понимаете, что это невозможно. Другое решение – убрать их совсем, но это не выход. Люди, которые имеют опыт посещения open-air, знают, что достаточно взять с собой плед или пенку, необязательно воровать у кого-то пуф, ссориться и ругаться», - сказал гость студии.

Псковская областная филармония ставит задачу создания дружелюбной атмосферы на таких мероприятиях, сталкивать людей лбами из-за этих пуфов нет желания, добавил Сергей Жаворонок.

 
Теги: #Псковская филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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