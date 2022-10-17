Солистка оркестра Большого театра России: 99% таланта - это согбенная спина

Солистка оркестра Большого театра России, директор Русского арфового общества Ника Рябчиненко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала о том, как люди становится профессиональными музыкантами.

«99% таланта - это согбенная спина. Если Бог одарил величайшими способностями, родители заложили необыкновенную природу и человек тянется к музыке - это все прекрасно. Но дальше наступают трудовые дни. Это как спортсмен, который ни на минуту не должен отходить от ремесла. Если ребенок хочет стать профессиональным музыкантом, то отдыха уже быть не должно», – отметила гостья студии.