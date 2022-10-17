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12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
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Сцена / Из первых уст

Солистка оркестра Большого театра России: 99% таланта - это согбенная спина

10.11.2022 12:41|ПсковКомментариев: 0

Солистка оркестра Большого театра России, директор Русского арфового общества Ника Рябчиненко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала о том, как люди становится профессиональными музыкантами.

«99% таланта - это согбенная спина. Если Бог одарил величайшими способностями, родители заложили необыкновенную природу и человек тянется к музыке - это все прекрасно. Но дальше наступают трудовые дни. Это как спортсмен, который ни на минуту не должен отходить от ремесла. Если ребенок хочет стать профессиональным музыкантом, то отдыха уже быть не должно», – отметила гостья студии.

«Сложные только первые восемь лет. Потом становится немножко легче», – добавила солистка оркестра Михайловского театра, приглашенная артистка Мариинского театра Татьяна Репникова .

Теги: #Псковская филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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