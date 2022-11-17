Концерты в Псковской областной филармонии проходят солд-аут - Сергей Жаворонок

Концерты в Псковской областной филармонии проходят солд-аут. Об этом рассказал директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Хоть открытие и прошло с аншлагом, зрители приходили с некоторой осторожностью, потому что все-таки не понимали, чего ждать: новый художественный руководитель, новая программа, новый подход к концертам. Но вот на арфовом концерте был солд-аут, мы продали этот концерт полностью. На моей памяти не было такого, чтобы я за 5 минут до начала концерта, когда проверял продажи, у нас не было билетов. Ведь обязательно находится люди, которые приходят к кассе за 5 минут и покупают билет здесь и сейчас. Так вот, собственно, эти люди не могли купить билеты, потому что их не было вообще», – отметил Сергей Жаворонок.