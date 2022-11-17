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Артисты рвутся попасть в Псковский театр – Дмитрий Месхиев

Российские артисты мечтают попасть в труппу Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Об этом сообщил художественный руководитель, директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Артисты к нам рвутся. О том, что у нас сильный коллектив, об этом говорят все, с кем мы сотрудничаем и на чьи площадки приезжаем. Да, бывает, что артисты уходят из театра, но последние уходы - попытки покорять столицы. Как правило, неуспешные», – отметил гость студии.

Дмитрий Месхиев также прокомментировал уход артиста Евгения Терских, задействованного в спектаклях «Отелло» и «Ревизор» на главных ролях.

«Да, мы с ним расстались, но пришёл Максим Митяшин - прекрасная замена. Нам повезло, это теперь совсем другие спектакли», – добавил худрук театра.