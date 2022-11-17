Артисты рвутся попасть в Псковский театр – Дмитрий Месхиев

Российские артисты мечтают попасть в труппу Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Об этом сообщил художественный руководитель, директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Дмитрий Месхиев также прокомментировал уход артиста Евгения Терских, задействованного в спектаклях «Отелло» и «Ревизор» на главных ролях.
«Да, мы с ним расстались, но пришёл Максим Митяшин - прекрасная замена. Нам повезло, это теперь совсем другие спектакли», – добавил худрук театра.