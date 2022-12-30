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Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» о проектах и планах псковской Театрально-концертной дирекции

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Его участниками станут директор центра проектной деятельной Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова и руководитель отдела специальных проектов ТКД Александр Робин.

Ведущие Дина Дабришюте и Артем Татаренко поговорят с ними об итогах работы ТКД в 2022 году: о ярких проектах, активности зрителей и о планах на будущий год. К разговору смогут присоединиться и радиослушатели. Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и задавайте вопросы гостям.

Трансляция завершена.