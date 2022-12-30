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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с заслуженным артистом России Александром Либом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - заслуженный артист России Александр Либ. Ведущая Дина Дабришюте поговорит с ним о предстоящем концерте «Старая афиша».

Концертная программа с участием ансамбля русской музыки «Псков» состоится в БКЗ Псковской областной филармонии 14 января и будет основана на музыке из старых кинофильмов, советских и зарубежных.

Вопросы Александру Либу можно будет задать по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.