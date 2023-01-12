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Александр Либ назвал создание детской филармонии умным и своевременным решением

Умным и своевременным решением назвал создание детской филармонии заслуженный артист России Александр Либ в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я ставил вопрос о создании детского симфонического оркестра в беседе с председателем комитета по культуре Ольгой Тимофеевой. Через пару дней она сообщила, что губернатор одобрил создание детской филармонии на базе колледжа искусств и Псковской филармонии, особенно на основе ансамбля русской музыки "Псков". Дают очень хорошие деньги. Это значит что? Хватай немедленно и покупай инструменты!» – отметил Александр Либ.

Он подчеркнул, что главное для него в этом году - поддержать проект.

«Для филармонии это станет базой маленьких кадров. Главное, чтобы показатель был уже к лету. Очень умное и своевременное решение, хорошо, что оно принято», – прокомментировал Александр Либ.