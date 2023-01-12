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Александр Либ объяснил дефицит кадров в Псковской областной филармонии

Дефицит кадров в Псковской областной филармонии объяснил заслуженный артист России Александр Либ в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам Александра Либа, почти 50 лет отработавшего в филармонии, проблема кроется в заработной плате сотрудников.

«Дефицит кадровый невероятный. Как бы нам не говорили идеологические работники: "Давайте не будем об этом", – будем. Финансировать нужно. Когда приезжают наёмные музыканты, мои друзья по симфоническому оркестру, воспитанные люди, не хотят даже говорить о том, что получат за месяц, а те – за один раз. Я веду переговоры с артистами, переманиваю, озвучиваю зарплату. Они спрашивают: "Это в неделю?" И вот это беда. Если ехать за кадрами в Питер или в Москву, то с учётом аренды квартиры предлагать нужно минимум 40 тысяч рублей», – поделился размышлениями Александр Либ.

Он также выразил надежду на возвращение концертов в учебные заведения Пскова, которые отменили в период пандемии.

«Надеюсь на Бориса Елкина (главу Пскова - ред.), может, он вернет», – отметил гость студии.