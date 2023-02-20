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Елена Федина о любви к ансамблю русской музыки «Псков», фольклору и платкам

Сольный концерт «Подари мне платок», посвящённый 20-летию своей творческой деятельности, готовится представить лауреат многочисленных всероссийских и международных вокальных конкурсов, дважды обладательница премии президента РФ «Молодые дарования России», любимица псковских слушателей и солистка ансамбля русской музыки «Псков» Елена Федина в БКЗ филармонии 11 марта.

Концертная программа о любви, жизни и весне собрала самые лучшие песни из репертуара артистки. Псковичи услышат русские народные песни, песни советских авторов, песни из репертуара Валентины Толкуновой, Людмилы Гурченко, Майи Кристалинской, инструментальные наигрыши музыкантов ансамбля русской музыки «Псков», зажигательные номера от группы «СамоРезы».

В преддверии концерта мы побеседовали с Еленой Фединой и узнали, как любовь к фольклору привела её в один из лучших народных ансамблей региона, что ей помогает дарить зрителям праздник, а также выяснили, что значит платок в судьбе русской женщины.

Фотографии предоставлены Псковской областной филармонией

– Елена, расскажите, как вы начинали свой творческий путь?

– Мой музыкальный путь начался здесь, в Пскове. В филармонию я пришла на прослушивание 20 лет назад. Как я на это решилась, не знаю до сих пор. Тогда на прослушивании принимал меня Александр Иванович Либ, заслуженный артист России, которого по сей день я считаю его своим наставником, он много лет помогает мне, поддерживает меня, участвует в моём творческом пути. После этого прослушивания я бежала домой счастливая, не понимая, что полностью перевернула всю свою жизнь. Ведь такой мечты – быть артисткой – у меня не было. А сложилось так, что я осталась в филармонии и работаю по сей день. Ансамбль русской музыки «Псков» – замечательный коллектив. И самое главное, что мы работаем практически одним и тем же составом уже 20 лет.

– Почему выбрали именно народное направление, не классику, не джаз? Может, кто-то повлиял на этот выбор?

– В печорской школе №3 была замечательный педагог по музыке Галина Васильевна Евдокимова, она вела фольклорную студию. В ней я стала петь сначала под баян, потом у нас образовался большой фольклорный ансамбль. Как можно исполнять что-то другое, я уже не представляла, не тянуло меня ни в эстраду, ни в академический вокал. Получалось петь народные песни, а когда что-то получается, то это всегда радует, хочется дальше развиваться в этом направлении. Я поступила в Псковский педагогический институт на факультет русского языка и литературы. Там опять же были дисциплины, связанные с народным творчеством, фольклором. И там я стала заниматься в студенческом фольклорном коллективе.

– Двадцать лет вы солируете в ансамбле «Псков». Скажите, насколько он изменился, быть может, качественно или количественно?

– Ансамбль русской музыки «Псков», прежде всего, остался стабилен именно в своем репертуаре и в своем назначении. Мы – единственные в филармонии, кто представляет нашу русскую традицию, инструменты, репертуар – всё, что любит наш народ.

Я не могу сказать, что есть существенные изменения, конечно, происходит смена программ. Мы делаем литературно-музыкальные программы по конкретному поэту: у нас были есенинские, пушкинские концерты. Также были и романсовые, военно-патриотические программы. Но всегда стараемся давать больше нашего исконно народного материала.

Меняется состав, есть молодые кадры, которые также горят желанием работать в нашем направлении. И они к нам приходят. У нас достаточно обновился ансамбль, количественно и качественно. Но костяк всё равно состоит из членов команды, которая была с самого начала создания, с истоков. Нашему коллективу 45 лет, впереди ещё много юбилеев, нам хочется верить, что у нас впереди большое будущее.

– Вы, наверное, не отделяете себя от сцены?

– Да, так уже живешь и понимаешь, что невозможно жить без сцены, невозможно жить без зрителя. Концерты, репетиции очень нужны нам, творческим людям, для того, чтобы понимать свое предназначение, что ты не зря что-то делаешь, что это кому-нибудь нужно, как говорил Маяковский. Хочется верить, что мы будем нужны нашим зрителям. И благодаря им мы будем жить долго и вечно.

– Расскажите поподробнее о программе концерта, почему именно песня «Подари мне платок» озаглавила ваш сольный концерт?

– Эту песню я недавно взяла в свой репертуар, она будет звучать премьерой на концерте. Программу назвала я так, потому что наш концерт приурочен к Международному женскому дню, к весне. Мне хочется верить, что каждая женщина по-своему счастлива. А женщина счастлива, когда она любит. Платок в русской традиции – это прежде всего символ любви и верности, надежды. Когда девушка влюблялась в парня, самым дорогим для неё было получить в подарок платок. Это означало взаимность чувства, что с теплотой, с сердцем подарено, с душой. И если любимый куда-то уезжал, расходились на какое-то время пути-дорожки, то она брала платок, на плечи накидывала и как бы ощущала тепло самого дорогого, сокровенного чувства любви. Мне кажется, тогда никто не просил особенных подарков. Всё шло от сердца, от души. Конечно, с платком связано очень много традиций: бывали траурные платки, рабочие платки, на вечорки плясать – другой платок брали, любимого встречать – его платок надевали. А если он ехал на ярмарку, то обязательно должен был ей привезти что-то в подарок – платок, конечно.

Мне хочется, чтобы у каждой женщины был тот самый платочек, который грел её душу и напоминал ей о самой дорогой и самой настоящей, верной, искренней любви в её жизни. Пусть эта любовь была когда-то, есть сейчас или она ждет её. Мне бы хотелось, чтобы когда женщина надевала платок, то это было связано только с самыми добрыми чувствами.

– Какой красивый символ! Не задумывалась о таком значении платка для русской женщины.

– Я и сама очень люблю платки. Они меня как будто больше греют, чем просто какой-то палантин, модный и стильный шарф. Платок несет тепло и уют. Хочется верить, что программа будет именно такой, принесет радость нашим зрителям.

На концерте будут исполняться песни известных певиц Валентины Толкуновой, Людмилы Гурченко, Майи Кристалинской, русские народные песни, авторские песни, в том числе нашего псковского композитора Андрея Евстафьева. Авторские песни могут быть настолько популярными, что их смело по сей день называют народными. Вот, к примеру, я буду исполнять «Когда мы были на войне», она тоже считается народной, а у неё есть авторы, как оказывается. Мы исполняем такие песни, а вместе с нами поёт почти весь зал. Публика у нас, конечно, интеллигентная, слушает внимательно, но по зрителю всегда видна реакция на знакомые мелодии: «Мы узнали, нам нравится, мы хотим слушать», – написано на их лицах. Кто-то, даже не стесняясь, действительно поет и тоже получает от этого удовольствие.

В концертную программу вошли песни, которые любимы нашими зрителям, есть просто материал, который нами любим, и мы хотим им поделиться.

– Есть ли секреты вашей профессиональной жизни, которыми вы бы могли поделиться? От чего вам приходится отказываться, чтобы заботиться о вашем главном инструменте – голосе? Или наоборот, есть особенные ритуалы, которые помогают вам выступать?

– Если мне кто-нибудь запретит есть пирожные, мои любимые шоколадки и конфеты, я ни за что не выйду на сцену. Ведь хорошее настроение всегда должно быть. Мне, например, очень важно обязательно перед концертом скушать кусочек тортика, что-нибудь вкусное, сладкое к чайку. И тогда я знаю: я вошла в русло, появилось настроение. Я буду петь с удовольствием. Если же я голодна, ни за что не буду петь так, как нужно. Вот такой у меня организм. Мороженое, конечно, стараюсь есть реже, потому что голосовой аппарат нужно беречь от переохлаждения. У вокалистов велики шансы, к сожалению, потерять голос. Поэтому главное, чтобы был голос и был зритель.

Про настроение отдельно хочу сказать. Творческие люди – чувствительны. Если кто-то мне испортил настроение, или я расстроилась, из-за чего то переживаю, волнуюсь, – это тоже очень влияет на исполнение. Перед концертом в гримёрной мы обычно смеёмся, все друг друга поддерживаем. Мы должны зарядиться хорошим настроением. У нас нет такого, чтобы кто-то сидел букой, кто-то пошёл распеваться, кто-то в себе, настраивается, собирается с мыслями. У нас смех и веселье царит перед концертом. Мы же несём людям праздник, мы искренне должны это чувствовать. Если внутри радость, то мы её передадим зрителям, и они уйдут счастливыми с концерта. Если мы чувствуем горечь и печаль, так и будем петь – с грустью и печалью. Вот такая у нас ответственная работа, которая не позволяет идти на поводу у всяких жизненных перипетий.

– Вы уже 20 лет на сцене, лауреат многочисленных вокальных конкурсов, президентской премии «Молодые дарования России», к чему вы стремитесь, какие ещё вершины хотите покорить?

– О каких-то особых высотах я никогда вообще не мечтала, по сей день не задумываюсь о званиях, или попытках стать звездой в Санкт-Петербурге, в Москве или где-то ещё. Это вообще не про меня. Мне очень нравится Псков, и я считаю, что Псков в моей судьбе, судьбе человека, судьбе женщины, очень многое решил, многое дал. И надеюсь, что Псков будет со мной до конца моей творческой деятельности. Хотя я считаю, что она только началась.

Беседовала Мария Королёва