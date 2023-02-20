Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Сцена / Из первых уст 20.02.2023 10:250 Елена Федина о любви к ансамблю русской музыки «Псков», фольклору и платкам 20.02.2023 10:250 Елена Федина о любви к ансамблю русской музыки «Псков», фольклору и платкам 17.02.2023 17:440 «Подстрочник»: Сергей Жаворонок об итогах первого года работы на посту директора Псковской областной филармонии. ВИДЕО 17.02.2023 15:180 Сергей Жаворонок рассказал о специфике Псковской областной филармонии 17.02.2023 14:120 Сергей Жаворонок: БКЗ заслуживает современную площадку 17.02.2023 13:300 Сергей Жаворонок о работе в филармонии: Приходится сидеть на двух стульях
Сцена / Из первых уст

Елена Федина о любви к ансамблю русской музыки «Псков», фольклору и платкам

20.02.2023 10:25|ПсковКомментариев: 0

Сольный концерт «Подари мне платок», посвящённый 20-летию своей творческой деятельности, готовится представить лауреат многочисленных всероссийских и международных вокальных конкурсов, дважды обладательница премии президента РФ «Молодые дарования России», любимица псковских слушателей и солистка ансамбля русской музыки «Псков» Елена Федина в БКЗ филармонии 11 марта.

Концертная программа о любви, жизни и весне собрала самые лучшие песни из репертуара артистки. Псковичи услышат русские народные песни, песни советских авторов, песни из репертуара Валентины Толкуновой, Людмилы Гурченко, Майи Кристалинской, инструментальные наигрыши музыкантов ансамбля русской музыки «Псков», зажигательные номера от группы «СамоРезы».

В преддверии концерта мы побеседовали с Еленой Фединой и узнали, как любовь к фольклору привела её в один из лучших народных ансамблей региона, что ей помогает дарить зрителям праздник, а также выяснили, что значит платок в судьбе русской женщины.

 

Фотографии предоставлены Псковской областной филармонией

– Елена, расскажите, как вы начинали свой творческий путь?

– Мой музыкальный путь начался здесь, в Пскове. В филармонию я пришла на прослушивание 20 лет назад. Как я на это решилась, не знаю до сих пор. Тогда на прослушивании принимал меня Александр Иванович Либ, заслуженный артист России, которого по сей день я считаю его своим наставником, он много лет помогает мне, поддерживает меня, участвует в моём творческом пути. После этого прослушивания я бежала домой счастливая, не понимая, что полностью перевернула всю свою жизнь. Ведь такой мечты – быть артисткой – у меня не было. А сложилось так, что я осталась в филармонии и работаю по сей день. Ансамбль русской музыки «Псков» – замечательный коллектив. И самое главное, что мы работаем практически одним и тем же составом уже 20 лет.

– Почему выбрали именно народное направление, не классику, не джаз? Может, кто-то повлиял на этот выбор?

– В печорской школе №3 была замечательный педагог по музыке Галина Васильевна Евдокимова, она вела фольклорную студию. В ней я стала петь сначала под баян, потом у нас образовался большой фольклорный ансамбль. Как можно исполнять что-то другое, я уже не представляла, не тянуло меня ни в эстраду, ни в академический вокал. Получалось петь народные песни, а когда что-то получается, то это всегда радует, хочется дальше развиваться в этом направлении. Я поступила в Псковский педагогический институт на факультет русского языка и литературы. Там опять же были дисциплины, связанные с народным творчеством, фольклором. И там я стала заниматься в студенческом фольклорном коллективе.

– Двадцать лет вы солируете в ансамбле «Псков». Скажите, насколько он изменился, быть может, качественно или количественно?

– Ансамбль русской музыки «Псков», прежде всего, остался стабилен именно в своем репертуаре и в своем назначении. Мы – единственные в филармонии, кто представляет нашу русскую традицию, инструменты, репертуар – всё, что любит наш народ.

Я не могу сказать, что есть существенные изменения, конечно, происходит смена программ. Мы делаем литературно-музыкальные программы по конкретному поэту: у нас были есенинские, пушкинские концерты. Также были и романсовые, военно-патриотические программы. Но всегда стараемся давать больше нашего исконно народного материала.

Меняется состав, есть молодые кадры, которые также горят желанием работать в нашем направлении. И они к нам приходят. У нас достаточно обновился ансамбль, количественно и качественно. Но костяк всё равно состоит из членов команды, которая была с самого начала создания, с истоков. Нашему коллективу 45 лет, впереди ещё много юбилеев, нам хочется верить, что у нас впереди большое будущее.

– Вы, наверное, не отделяете себя от сцены?

– Да, так уже живешь и понимаешь, что невозможно жить без сцены, невозможно жить без зрителя. Концерты, репетиции очень нужны нам, творческим людям, для того, чтобы понимать свое предназначение, что ты не зря что-то делаешь, что это кому-нибудь нужно, как говорил Маяковский. Хочется верить, что мы будем нужны нашим зрителям. И благодаря им мы будем жить долго и вечно.

– Расскажите поподробнее о программе концерта, почему именно песня «Подари мне платок» озаглавила ваш сольный концерт?

– Эту песню я недавно взяла в свой репертуар, она будет звучать премьерой на концерте. Программу назвала я так, потому что наш концерт приурочен к Международному женскому дню, к весне. Мне хочется верить, что каждая женщина по-своему счастлива. А женщина счастлива, когда она любит. Платок в русской традиции – это прежде всего символ любви и верности, надежды. Когда девушка влюблялась в парня, самым дорогим для неё было получить в подарок платок. Это означало взаимность чувства, что с теплотой, с сердцем подарено, с душой. И если любимый куда-то уезжал, расходились на какое-то время пути-дорожки, то она брала платок, на плечи накидывала и как бы ощущала тепло самого дорогого, сокровенного чувства любви. Мне кажется, тогда никто не просил особенных подарков. Всё шло от сердца, от души. Конечно, с платком связано очень много традиций: бывали траурные платки, рабочие платки, на вечорки плясать – другой платок брали, любимого встречать – его платок надевали. А если он ехал на ярмарку, то обязательно должен был ей привезти что-то в подарок – платок, конечно.

Мне хочется, чтобы у каждой женщины был тот самый платочек, который грел её душу и напоминал ей о самой дорогой и самой настоящей, верной, искренней любви в её жизни. Пусть эта любовь была когда-то, есть сейчас или она ждет её. Мне бы хотелось, чтобы когда женщина надевала платок, то это было связано только с самыми добрыми чувствами.

– Какой красивый символ! Не задумывалась о таком значении платка для русской женщины.

– Я и сама очень люблю платки. Они меня как будто больше греют, чем просто какой-то палантин, модный и стильный шарф. Платок несет тепло и уют. Хочется верить, что программа будет именно такой, принесет радость нашим зрителям.

На концерте будут исполняться песни известных певиц Валентины Толкуновой, Людмилы Гурченко, Майи Кристалинской, русские народные песни, авторские песни, в том числе нашего псковского композитора Андрея Евстафьева. Авторские песни могут быть настолько популярными, что их смело по сей день называют народными. Вот, к примеру, я буду исполнять «Когда мы были на войне», она тоже считается народной, а у неё есть авторы, как оказывается. Мы исполняем такие песни, а вместе с нами поёт почти весь зал. Публика у нас, конечно, интеллигентная, слушает внимательно, но по зрителю всегда видна реакция на знакомые мелодии: «Мы узнали, нам нравится, мы хотим слушать», – написано на их лицах. Кто-то, даже не стесняясь, действительно поет и тоже получает от этого удовольствие.

В концертную программу вошли песни, которые любимы нашими зрителям, есть просто материал, который нами любим, и мы хотим им поделиться.

– Есть ли секреты вашей профессиональной жизни, которыми вы бы могли поделиться? От чего вам приходится отказываться, чтобы заботиться о вашем главном инструменте – голосе? Или наоборот, есть особенные ритуалы, которые помогают вам выступать?

– Если мне кто-нибудь запретит есть пирожные, мои любимые шоколадки и конфеты, я ни за что не выйду на сцену. Ведь хорошее настроение всегда должно быть. Мне, например, очень важно обязательно перед концертом скушать кусочек тортика, что-нибудь вкусное, сладкое к чайку. И тогда я знаю: я вошла в русло, появилось настроение. Я буду петь с удовольствием. Если же я голодна, ни за что не буду петь так, как нужно. Вот такой у меня организм. Мороженое, конечно, стараюсь есть реже, потому что голосовой аппарат нужно беречь от переохлаждения. У вокалистов велики шансы, к сожалению, потерять голос. Поэтому главное, чтобы был голос и был зритель.

Про настроение отдельно хочу сказать. Творческие люди – чувствительны. Если кто-то мне испортил настроение, или я расстроилась, из-за чего то переживаю, волнуюсь, – это тоже очень влияет на исполнение. Перед концертом в гримёрной мы обычно смеёмся, все друг друга поддерживаем. Мы должны зарядиться хорошим настроением. У нас нет такого, чтобы кто-то сидел букой, кто-то пошёл распеваться, кто-то в себе, настраивается, собирается с мыслями. У нас смех и веселье царит перед концертом. Мы же несём людям праздник, мы искренне должны это чувствовать. Если внутри радость, то мы её передадим зрителям, и они уйдут счастливыми с концерта. Если мы чувствуем горечь и печаль, так и будем петь – с грустью и печалью. Вот такая у нас ответственная работа, которая не позволяет идти на поводу у всяких жизненных перипетий.

– Вы уже 20 лет на сцене, лауреат многочисленных вокальных конкурсов, президентской премии «Молодые дарования России», к чему вы стремитесь, какие ещё вершины хотите покорить?

– О каких-то особых высотах я никогда вообще не мечтала, по сей день не задумываюсь о званиях, или попытках стать звездой в Санкт-Петербурге, в Москве или где-то ещё. Это вообще не про меня. Мне очень нравится Псков, и я считаю, что Псков в моей судьбе, судьбе человека, судьбе женщины, очень многое решил, многое дал. И надеюсь, что Псков будет со мной до конца моей творческой деятельности. Хотя я считаю, что она только началась.

Беседовала Мария Королёва

Теги: #филармония #Ансамбль русской музыки "Псков"
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
20.02.2023, 10:250 Елена Федина о любви к ансамблю русской музыки «Псков», фольклору и платкам 17.02.2023, 17:440 «Подстрочник»: Сергей Жаворонок об итогах первого года работы на посту директора Псковской областной филармонии. ВИДЕО 17.02.2023, 17:410 Билеты на спектакль донецкого драмтеатра можно приобрести со скидкой 20% 17.02.2023, 15:180 Сергей Жаворонок рассказал о специфике Псковской областной филармонии
17.02.2023, 14:120 Сергей Жаворонок: БКЗ заслуживает современную площадку 17.02.2023, 13:300 Сергей Жаворонок о работе в филармонии: Приходится сидеть на двух стульях 17.02.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с директором Псковской областной филармонии 17.02.2023, 10:430 Сотый показ бэби-спектакля «Год Жирафа» состоится в Псковском театре драмы
16.02.2023, 18:130 Экскурсия для слабослышащих прошла в псковской галерее «Цех» 16.02.2023, 10:353 Псковский драмтеатр отремонтируют до 1 ноября 2024 года 13.02.2023, 17:580 Мастер-класс домриста Теймура Кулиева пройдет в Пскове 13.02.2023, 09:400 Псковский театр драмы открыл продажи на премьерный спектакль «Лягушки»
11.02.2023, 14:050 Псковичей приглашают на экскурсию по выставке «Камень, дерево, бумага» 10.02.2023, 16:400 Документальный спектакль о жизни в ДНР покажут в Пскове 09.02.2023, 18:000 Встреча со свадебным консультантом прошла в особняке Лавриновского в Пскове 08.02.2023, 14:130 Псковичей приглашают на спектакль Донецкого драматического театра
07.02.2023, 14:400 Заведующую труппой Псковского театра драмы наградили медалью «За труды в культуре и искусстве» 07.02.2023, 11:240 Женихам и невестам в Пскове расскажут об организации современной свадьбы 07.02.2023, 07:340 Мастер-класс Алексея Репникова пройдёт в Пскове 8 февраля 04.02.2023, 16:050 Замена одного спектакля произошла в афише Псковского театра драмы
03.02.2023, 17:510 Фотофакт: Выставку пленэрной живописи монтируют в Пскове 03.02.2023, 15:490 Выставка «Земля Псковская» откроется в Пскове 03.02.2023, 14:530 Псковский театр перенес часть спектаклей из-за болезни артиста 02.02.2023, 17:500 Концерт «Его величество марш» пройдет в Пскове
01.02.2023, 16:560 Псковичей приглашают принять участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 01.02.2023, 10:140 Более 20 спектаклей покажут на сцене Псковского драмтеатра в марте 31.01.2023, 18:150 Домра будет звучать в Пскове 19 февраля 31.01.2023, 16:500 Псковичей приглашают на выставку трех известных художников в галерее «Цех»
31.01.2023, 12:071 Женихов и невест в Пскове научили рассчитывать алкоголь на гостей свадьбы 28.01.2023, 20:000 Выставка «Камень. Дерево. Бумага» откроется в псковской галерее «Цех» 27.01.2023, 19:000 Мастер-класс заслуженного артиста России прошёл в псковском колледже искусств 27.01.2023, 18:000 Ансамбль русской музыки «Псков» выступит в Куньинском районе
27.01.2023, 16:360 Показ литературно-музыкальной программы «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» пройдет в Пскове 27.01.2023, 15:390 Губернаторский симфонический оркестр выступит в Куньинском районе 27.01.2023, 15:060 День открытых дверей пройдет в особняке Лавриновского в Пскове 26.01.2023, 20:451 Студенты поделились впечатлениями от игры в «Мафию» с артистами псковского театра
26.01.2023, 16:150 Псковский театр показал спектакль «Пигмалион» жителям Луганска 26.01.2023, 12:370 Дирижеров «Детской филармонии» назначили в Пскове 26.01.2023, 09:090 Студенты сыграли «Мафию» с артистами псковского театра 26.01.2023, 07:350 Мастер-класс известного российского валторниста пройдёт в Пскове
24.01.2023, 17:250 Концерт «О подвигах, о славе, о любви» пройдет в Пскове 22 февраля 20.01.2023, 17:390 «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» представят в псковской филармонии 11 февраля 20.01.2023, 16:180 Названа дата первого концерта детской филармонии в Псковской области 20.01.2023, 13:370 Кинетическую скульптуру из 700 снетков установят в Гдове
20.01.2023, 12:390 Студентов приглашают сразиться в «Мафию» с актерами псковского театра 19.01.2023, 15:470 «Беседка»: Татьяна Ааб и Александр Заболотный об итогах года для Псковского театра кукол. ВИДЕО 19.01.2023, 13:470 Два самых популярных спектакля назвала директор Псковского театра кукол 19.01.2023, 12:361 Псковский театр кукол переедет в реконструированную «Таблетку»
19.01.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об итогах года для Псковского театра кукол 19.01.2023, 11:480 Комедию «Подыскиваю жену. Недорого!» покажут в Пскове 27 января 18.01.2023, 13:560 Премьеры 2023 года представил Псковский театр драмы 16.01.2023, 19:170 Новый выпуск проекта «Наши краше» посвятили Модесту Мусоргскому
13.01.2023, 14:120 Псковичей приглашают еще раз окунуться в «волшебный мир» дачи Деда Мороза 13.01.2023, 09:360 Опубликована афиша Псковского театра драмы на февраль 12.01.2023, 14:230 Александр Либ назвал создание детской филармонии умным и своевременным решением 12.01.2023, 13:501 Александр Либ объяснил дефицит кадров в Псковской областной филармонии
12.01.2023, 12:561 Новые песни петь невозможно, особенно из репертуара Бузовой – Александр Либ 12.01.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с заслуженным артистом России Александром Либом 11.01.2023, 18:030 Порядка 10 невест посетили День открытых дверей в особняке Лавриновского в Пскове 11.01.2023, 13:590 Псковская областная филармония запускает серию творческих встреч «Путь, выбранный однажды...»
11.01.2023, 13:470 Артисты Мариинского театра выступят на гала-концерте «Шедевры балетной классики» в Пскове 10.01.2023, 14:040 Дополнительные концерты для детей запускает Псковская областная филармония 10.01.2023, 12:531 Посещение дачи Деда Мороза в Пскове доступно по Пушкинской карте 10.01.2023, 11:000 День открытых дверей пройдёт в псковском ЗАГСе 11 января
09.01.2023, 16:050 Концерт «Старая афиша» пройдет в Пскове 14 января 08.01.2023, 15:480 Вячеслав Рачеев уходит с должности дирижёра симфонического оркестра Псковской области 07.01.2023, 19:240 Юных псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Детской литературной филармонии» 07.01.2023, 17:121 Знаменитые песни из советских фильмов прозвучат на сцене Псковской областной филармонии
07.01.2023, 09:570 Актриса Алёна Бабенко посетила Псковский театр драмы 30.12.2022, 16:010 Группа «Мельница» пригласила псковичей на свой рождественский концерт. ВИДЕО 30.12.2022, 15:150 «Обратный отсчет»: О ярких проектах и планах Театрально-концертной дирекции Псковской области. ВИДЕО 30.12.2022, 14:560 Посвящённый «Алым парусам» фестиваль «Наше море» состоится в Гдове в 2023 году
30.12.2022, 14:150 Почти в два раза больше крупных фестивалей проведут в Псковской области в 2023 году 30.12.2022, 13:310 Названы даты проведения эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове в 2023 году 30.12.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» о проектах и планах псковской Театрально-концертной дирекции 29.12.2022, 15:461 Второй новогодний гала-концерт «Маска, маска, я вас знаю?» состоится в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru