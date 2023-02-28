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Как заботиться о своём голосе, рассказала солистка ансамбля русской музыки «Псков»

Как заботиться о своём голосе, рассказала солистка ансамбля русской музыки «Псков» Елена Федина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Чем ты больше поешь, тем лучше. Это совет моего любимейшего наставника Александра Ивановича Либа. Сцена и вокал лечат от всех болезней - его фраза. Если заболела - идешь и поешь, прогреваешь связки, стабилизируешь настроение. По результату на 90% выходишь здоровой. Сложнейший вопрос, как сберечь нервы. Работа у нас действительно сложная и эмоциональная, а нервы мешают, связки не должны сжиматься. Мне, как многодетной матери, например, нельзя нервничать, кричать. Говорение больше сажает связки, чем пение», – отметила гостья студии.

Она также сообщила, что для пополнения своего репертуара пользуется материалами фольклорных экспедиций местного университета, знает очень много псковских песен.

Солистка ансамбля русской музыки «Псков» также поделилась своим видением образа артиста.

«Прежде всего зритель должен тебе верить, а он будет верить тогда, когда чувствует искренность. Это требует определенных усилий не пережать и не переиграть во время исполнения песен. Искренняя подача приближает к зрителю, вы становитесь одним целым, вы рассказываете историю, аудитория переживает её, вы делаете общее дело. Любому зрителю приятно смотреть на артиста, который не отделяет себя от аудитории», – заключила Елена Федина.