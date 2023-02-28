Как заботиться о своём голосе, рассказала солистка ансамбля русской музыки «Псков» Елена Федина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она также сообщила, что для пополнения своего репертуара пользуется материалами фольклорных экспедиций местного университета, знает очень много псковских песен.
Солистка ансамбля русской музыки «Псков» также поделилась своим видением образа артиста.
«Прежде всего зритель должен тебе верить, а он будет верить тогда, когда чувствует искренность. Это требует определенных усилий не пережать и не переиграть во время исполнения песен. Искренняя подача приближает к зрителю, вы становитесь одним целым, вы рассказываете историю, аудитория переживает её, вы делаете общее дело. Любому зрителю приятно смотреть на артиста, который не отделяет себя от аудитории», – заключила Елена Федина.