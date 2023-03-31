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«Подстрочник»: Где заканчивается сценический образ и начинается живой человек? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 31 марта. Гости студии - арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин и артист театра Сергей Скобелев.

Ведущая Дина Дабришюте узнала у них, с чего начинается современный театр, какие клички дают друг другу актеры, где заканчивается сценический образ и начинается живой человек. Также гости студии рассказали, чем Псковский драмтеатр готов удивлять своего зрителя этой весной.