Эксперт объяснил, почему не все любят концерты классической музыки

Почему не все любят концерты классической музыки, объяснил концертмейстер Мариинского театра Василий Попов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Эксперт добавил, что классическая музыка универсальна: «Она не меняется с годами и всегда и всем будет нужна».
Напомним, 1 апреля в Пскове открылся 49-й фестиваль русской музыки. В программу главного музыкального события весны вошли премьерные спектакли, концерты, показы фильмов и лекции. Многие мероприятия фестивальной программы посвящены Сергею Рахманинову и Федору Шаляпину — в этом году отмечается 150 лет со дня их рождения.