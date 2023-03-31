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Сцена / Из первых уст

Эксперт объяснил, почему не все любят концерты классической музыки

04.04.2023 16:06|ПсковКомментариев: 0

Почему не все любят концерты классической музыки, объяснил концертмейстер Мариинского театра Василий Попов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы не можем назвать бесчувственным человека, который не ходит на концерты классической музыки. Наверное, у них просто выключен некий внутренний переключатель. Он лишь один в ряду других качеств, другой сенсорики. Может, мы человеку покажем живопись или картины Кандинского, он удивится, где был все эти годы. Нужно продолжать направлять искусство на всех. Люди будут откликаться на него», – отметил Василий Попов.

Эксперт добавил, что классическая музыка универсальна: «Она не меняется с годами и всегда и всем будет нужна».

Напомним, 1 апреля в Пскове открылся 49-й фестиваль русской музыки. В программу главного музыкального события весны вошли премьерные спектакли, концерты, показы фильмов и лекции. Многие мероприятия фестивальной программы посвящены Сергею Рахманинову и Федору Шаляпину — в этом году отмечается 150 лет со дня их рождения.

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Теги: #фестиваль русской музыки
Источник: Псковская Лента Новостей
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