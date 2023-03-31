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Об особом сочетании дудука, органа и кларнета рассказали псковичам авторы концерта

Об особом сочетании дудука, органа и кларнета рассказали Вардан Арутюнян (дудук, кларнет) и Эгине Барсегян (орган) в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Когда познакомились в Петербурге с Эгине, у нас появилась идея, чтобы играть именно армянскую программу. Мы взяли старинную музыку с IV века и соединили. Это очень красиво сочетается дудуком. Эгине поет совместно с органом», – сказал Вардан Арутюнян

Эгине Барсегян объяснила, что программа концерта состоит из двух частей: духовной и народной музыки.

«Духовная музыка с IV до XX века. Мы играем нашу священную литургию, которая звучит во всех храмах, церквях в Армении. Народная музыка – то, что любит наш народ. Мы очень часто слушали у наших родителей ее, выучили, это уже остается в корнях и решили сделать программу. Изюминка в том, что мы делали эксперимент насчет нашей колыбели. Колыбель – это чисто душевно и очень символично для ребенка армянской семьи», – представила программу Эгине Барсегян.

По мнению Вардана Арутюняна, звучание дудука очень близко человеческому голосу.

«Здесь уже даже не только армяне, все люди любят дудук. Я много гастролировал и за границей. Многие места, где мы мы играли, там язык не знали, но он (дудук — ред.) им очень нравится. И сочетание с органом очень хорошо звучит. На кларнете я не играю на классический манер. Мы взяли тоже армянскую тему и сделали именно с ним, где потом переходим на дудук. Это очень красиво», – поделился он.

Концерт «Орган, дудук и кларнет» состоится в Пскове 6 апреля. Он приурочен к празднику Дню материнства и красоты, который отмечают в Армении 7 апреля.