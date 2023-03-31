Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Сцена / Из первых уст 31.03.2023 17:190 «Подстрочник»: Где заканчивается сценический образ и начинается живой человек? ВИДЕО 20.04.2023 18:060 Публика оставила отзывы о премьере драмы «Лягушки» псковского театра 20.04.2023 16:580 «Русь Владимирская»: как народные песни всей страны зазвучали в Пскове 07.04.2023 20:200 «Беседка»: Дирижер Мариинки Арсений Шупляков о балетном гала-концерте. ВИДЕО 07.04.2023 19:400 Псковской филармонии необходима оркестровая яма – дирижер Мариинского театра 07.04.2023 18:290 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с дирижером Мариинки Арсением Шупляковым
Сцена / Из первых уст

Публика оставила отзывы о премьере драмы «Лягушки» псковского театра

20.04.2023 18:06|ПсковКомментариев: 0

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представил зрителям новый спектакль «Лягушки» по роману современного китайского писателя, нобелевского лауреата Мо Яня 19 апреля. Первый премьерный показ прошел с аншлагом, зрители оставили множество восторженных отзывов. Высоко оценили значимость постановки «Лягушек» в России и эксперты-востоковеды, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Игорь Ефименко

Псковский театр драмы – первый государственный театр России, обратившийся в XXI веке к современной литературе Китая. «Я бы обратил внимание на грандиозность и эпохальность происходящего события. Потому что современная китайская литература на российскую большую сцену не выходила больше тридцати лет. Это первая серьезная попытка, которая значима не только в контексте развития российско-китайских культурных связей, она, в первую очередь, важна для нашей культуры. Рядом с нами находится огромная цивилизация с длительной историей и богатейшей культурой, о которой мы почти ничего не знаем. В решении этой проблемы большое место отведено театру, поэтому я считаю, что каждый россиянин должен посмотреть спектакль "Лягушки"», - комментирует выход спектакля в Пскове первый заместитель декана восточного факультета СПбГУ профессор Алексей Родионов,

После первого премьерного показа зрители опубликовали больше 30 восторженных отзывах в соцсетях. «Великолепная постановка. Глубокий, динамично развивающийся сюжет, который ни на одну минуту не оставляет без внимания. Отличная игра актеров, в некоторых моментах казалось даже, что смотришь хорошо смонтированный фильм. Этот спектакль хочется посмотреть снова», – делится Ирина Иванова.

«Спасибо за праздник для души! Великолепное сочетание музыкального и звукового оформления с игрой актеров, видеоэффектами, прекрасными костюмами. На четыре часа я забыла обо всем!» – благодарит Гюльнара Коваленко.

Зрители отмечают блестящую работу актерского состава, в частности исполнителей главных ролей Линды Ахметзяновой и Сергея Скобелева, восхищаются эффектными и детально продуманными костюмами, живым инструментальным сопровождением и, несмотря на серьезность темы, динамичную, легкую подачу и разнообразную эмоциональную тональность.

Роман «Лягушки» был написан одним из самых известных в современном Китае прозаиков Мо Янем в 2009 году. В 2011-м произведение было удостоено престижной китайской литературной награды – Премии Мао Дуня, а в 2012-м автор получил Нобелевскую премию по литературе. Действие «Лягушек», как и большинства произведений Мо Яня, происходит в уезде Гаоми провинции Шаньдун на протяжении более чем 50 лет – с 1950-х до начала XXI века. Необычайно одаренная акушерка Вань Синь становится беспощадным борцом за ограничение рождаемости.

 

Инсценировку романа написал арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин. Режиссер спектакля – Никита Кобелев (Москва), художник – Нана Абдрашитова (Москва), художник по свету – Игорь Фомин (Санкт-Петербург), видеохудожник – Илья Старилов (Москва), хореограф – Илона Гончар (Псков).

Актерский состав: Линда Ахметзянова, Сергей Скобелев, Галина Шукшанова, Виктор Яковлев, Наталья Петрова, Александра Кашина, Александр Овчаренко, Анна Шуваева, Максим Плеханов, Денис Кугай, Андрей Ярославлев, Роман Сердюков, Мария Фомина, Валентина Банакова, Георгий Болонев, Даниил Иванов, Анатолий Кузьмин, Камиль Хардин, Ярослав Погодин.

Следующие показы премьерного спектакля «Лягушки» пройдут в псковском театре драмы 28 апреля, 31 мая и 1 июня. Билеты в кассе и онлайн.

Автор оригинала: Мо Янь (Китай). Спектакль авторизирован Китайским литературным авторским обществом.

Теги: #спектакль #китай #театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
20.04.2023, 18:060 Публика оставила отзывы о премьере драмы «Лягушки» псковского театра 20.04.2023, 16:580 «Русь Владимирская»: как народные песни всей страны зазвучали в Пскове 20.04.2023, 14:390 Опубликована программа выступления ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной в Пскове 20.04.2023, 11:000 Режиссер спектакля «Лягушки»: Ребенок – это самое ценное, что здесь у нас есть
19.04.2023, 17:340 Ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной выступит в Пскове 19.04.2023, 17:310 Рекомендацию досмотреть псковский спектакль «Лягушки» до конца объяснил режиссер 19.04.2023, 15:260 Музыкальные инструменты из Китая не успеют приехать на премьеру спектакля «Лягушки» 19.04.2023, 13:320 «Беседка»: Почему спектакль «Лягушки» нужно досмотреть до конца. ВИДЕО
19.04.2023, 12:470 Любителям азиатской культуры рекомендовали посмотреть псковский спектакль «Лягушки» 19.04.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» про спектакль «Лягушки» 18.04.2023, 20:100 Выставка псковского художника Владимира Бердышева откроется в галерее «Цех» 18.04.2023, 16:020 Исполнители саундтреков к фильму «Отель Гранд Будапешт» выступят в Пскове
18.04.2023, 12:100 Билеты на концерт рязанского народного хора в Пскове можно купить со скидкой 20% 17.04.2023, 16:561 Историю знакомства княгини Ольги с мужем покажут на стенах Псковского кремля 17.04.2023, 16:100 Опубликована программа концерта рязанского народного хора в Пскове 14.04.2023, 11:480 Знаменитый Рязанский народный хор имени Попова выступит в Пскове
13.04.2023, 17:310 Опубликована афиша Псковского театра драмы на июнь 13.04.2023, 11:460 Политика абортов: почему в псковском театре решили поставить китайскую трагедию 12.04.2023, 13:291 Пельмени как компас судьбы 12.04.2023, 13:080 Мастер-класс по игре на баяне пройдет в Пскове
11.04.2023, 15:460 Солисты Большого и Мариинского театров выступят на гала-концерте в Пскове 09.04.2023, 15:520 Симфония «Фрески древнего Пскова» прозвучит на сцене в Петербурге 09.04.2023, 14:130 Последние билеты на закрытие фестиваля русской музыки можно купить в Пскове 08.04.2023, 17:171 Номера из популярных балетов исполнили на Фестивале русской музыки в Пскове. ФОТО
07.04.2023, 20:200 «Беседка»: Дирижер Мариинки Арсений Шупляков о балетном гала-концерте. ВИДЕО 07.04.2023, 19:400 Псковской филармонии необходима оркестровая яма – дирижер Мариинского театра 07.04.2023, 18:290 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с дирижером Мариинки Арсением Шупляковым 07.04.2023, 17:510 Ассоциация национальных театров России открыла новостной портал
07.04.2023, 16:300 Мультимедийный спектакль о княгине Ольге покажут в Псковском кремле 07.04.2023, 16:010 Объединенный оркестр выступит на псковской сцене 9 апреля 07.04.2023, 14:480 Российский тромбонист Александр Горбунов приглашает псковичей на брасс-концерт «Картинка с выставки» 07.04.2023, 13:120 Алексей Репников приглашает на брасс-концерт «Картинки с выставки»
06.04.2023, 20:000 Лекция о влиянии музыки Мусоргского на создание балета состоится в Пскове 06.04.2023, 17:460 Концерт «Картинки с выставки» в Пскове можно посетить со скидкой 30% 06.04.2023, 15:330 Посещаемость спектаклей в псковском драмтеатре приблизилась к 96% 06.04.2023, 14:570 Артисты Мариинского театра пригласили псковичей на концерт медно-духовых инструментов
06.04.2023, 13:010 Премьера спектакля «Лягушки» состоится в псковском драмтеатре в апреле 06.04.2023, 09:450 «Беседка»: Вардан Арутюнян и Эгине Барсегян о концерте «Орган, дудук и кларнет». ВИДЕО 05.04.2023, 19:100 Об особом сочетании дудука, органа и кларнета рассказали псковичам авторы концерта 05.04.2023, 13:480 Вечер романсов Сергея Рахманинова пройдет в Пскове 5 апреля
05.04.2023, 13:090 Спектакль «Пиковая дама» в сотый раз показали на сцене псковского драмтеатра 05.04.2023, 12:130 Псковскому театру драмы исполнилось 117 лет 04.04.2023, 16:063 Эксперт объяснил, почему не все любят концерты классической музыки 04.04.2023, 14:460 Требования к современному артисту перечислил участник Фестиваля русской музыки в Пскове
04.04.2023, 13:460 «Беседка»: О Фестивале русской музыки, Шаляпине и Рахманинове. ВИДЕО 04.04.2023, 13:150 В чём отличие между Шаляпиным и Киркоровым, рассказал концертмейстер Мариинского театра 04.04.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о Фестивале русской музыки, Шаляпине и Рахманинове 04.04.2023, 07:170 Концерт-спектакль «Шаляпин и я» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
03.04.2023, 21:300 Систему парковки вновь организуют для гостей Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 03.04.2023, 21:010 Концерт «Шаляпин и я» состоялся в зале-ресторане железнодорожного вокзала Пскова. ФОТО 03.04.2023, 17:220 Билеты на фестиваль русской музыки можно приобрести со скидкой 30% 03.04.2023, 17:000 Заведующий Домом-музеем Шаляпина о выставке на псковском вокзале: Получилось хорошо, эффектно и красочно
03.04.2023, 13:190 Выставка «Шаляпин и Я» открылась в здании железнодорожного вокзала Пскова 01.04.2023, 17:470 Опера «Алеко» открыла Фестиваль русской музыки в Пскове. ФОТО 31.03.2023, 19:080 Экскурсию по выставке «Шаляпин и я» на Псковском вокзале проведёт заведующий домом-музеем певца 31.03.2023, 17:190 «Подстрочник»: Где заканчивается сценический образ и начинается живой человек? ВИДЕО
31.03.2023, 16:120 Сотый показ спектакля «Пиковая дама» пройдет в Пскове 4 апреля 31.03.2023, 15:250 Три эпохи истории Китая представят псковским зрителям на премьере спектакля «Лягушки» 31.03.2023, 15:000 Нарисовать портрет псковского зрителя для нейросети будет трудной задачей – арт-директор драмтеатра 31.03.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» об актерской профессии и «Золотой маске»
31.03.2023, 12:010 Фестиваль русской музыки откроется в Пскове 1 апреля 30.03.2023, 18:330 Псковский театр драмы ввел скидку для пенсионеров 30.03.2023, 11:270 Стала известна программа концерта «Орган, дудук и кларнет» в Пскове 30.03.2023, 10:221 Билеты на концерт певца Shaman в Пскове раскупили за месяц до выступления
29.03.2023, 21:140 Оперу «Алеко» репетируют артисты перед выступлением в Пскове. ВИДЕО 29.03.2023, 14:510 Концерт «Орган, дудук и кларнет» пройдет в Пскове 29.03.2023, 14:230 Псковский театр драмы пригласили на международный фестиваль 28.03.2023, 13:070 Цыганский реквизит для оперы «Алеко» собирают по всей Псковской области
28.03.2023, 10:200 49-й Фестиваль русской музыки: Шаляпин, лекции и вечер романсов 27.03.2023, 17:440 Онлайн-экскурсию по закулисью подготовили в псковском театре драмы. ВИДЕО 25.03.2023, 21:080 Лекцию о фильмах с участием Фёдора Шаляпина проведут для псковичей 24.03.2023, 23:410 Псковский театр драмы представил на фестивале «Золотая маска» спектакль «Морфий»
24.03.2023, 22:580 Ярким дебютом назвал первое выступление «Детской филармонии» псковский губернатор 24.03.2023, 15:210 Первый концерт «Детской филармонии» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 24.03.2023, 12:550 Вера Емельянова поздравила участников «Детской филармонии» с первым концертом 24.03.2023, 12:010 Участники проекта «Детская филармония» выступают с первым концертом в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru