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Солисты ансамбля «Псков» о концерте «Наши песни Победы»

Концерт «Наши песни Победы» в исполнении ансамбля русской музыки «Псков» состоится на сцене Псковской областной филармонии 8 мая в 16.00. Мы поговорили с солистами ансамбля, заслуженными артистами России Александром Либом и Натальей Александровой, о том, что необычного ждёт слушателей концерта, о личной памяти и об уникальности коллектива.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

- Наталья, Александр, концерт называется «Наши песни Победы». Какой смысл для вас имеет вот это самое первое слово в названии?

- Наталья: Для меня слово «наши» ровно то и означает, что это Победа наших отцов и наших дедов. А, как следствие, и наша гордость за эту Победу. То, что мы исполняем эти песни, оказывает нам особую честь и вызывает гордость!

- Александр: «Наши» - которые мы любим, поём.

- Наталья: Война ведь каждой семьи коснулась. И мой дедушка, Иван Ильич, воевал. И папа с мамой рассказывали о войне, о нелëгких тех годах...

- Александр: У меня отец и мать воевали. В нашей семье на День Победы в 50-х годах что-то невероятное происходило! Важнее, чем Новый Год. Утюг один, на примусе греется, а все норовят брюки погладить, суета! Все понимали величину праздника. И понимали, что вот если бы мы тогда не победили, в Великой Отечественной войне, нас, России, может, уже бы не было.

- Программа ко Дню Победы - традиционная, но каждый раз в ней обязательно есть что-то отличное от предыдущих лет. Что особенного ждёт посетителей концерта в этом году?

- Александр: Мы очень развернулись, добавив в концерт танцевальную группу. С Ириной Казимир, талантливым руководителем «Русских узоров», мы провели эксперимент: во время исполнения произведений Тухманова, Богословского, Мартынова, песни иллюстрировались сзади танцами. Я сначала не был сторонником этого. Ведь наш ансамбль «Псков» - своеобразный по звучанию, инструментальный, разбавляемый вокалом. Но время требует, требует картинки. И получилось очень удачно! Мы вывели танцы вперед, чтобы все увидели, как это красиво. Там особенно шикарный номер - «Журавли». Вроде решено очень просто, но по эстетике танцевальной смотрится обалденно! А кроме того, у нас новые музыкальные аранжировки, которые тоже обрадуют слушателей!

- Наталья: Но все-таки надо понимать, что это не шоу. Это песни Великой Отечественной войны. Здесь все согрето атмосферой того времени и тех песен.

- Александр: 8 мая мы представим программу, которая готовилась. Не просто слепилась из того, что было. Мы сидели, подбирали композиции по тональности - что за чем следует, как одно к другому подходит.

- В процессе подготовки этого концерта чувствуется какое-то особое отношение к нему? Какая главная мысль в голове крутится?

- Александр: Добиться самого высокого качества по аранжировкам, по звучанию! Когда партитура только пришла, сидим – разбираем ее, кажется, не очень хорошая. Ребята наши из ансамбля сразу вмешиваются. Обсуждается, как изменить для того, чтобы вот эту фразу подчеркнуть, вот эту - убрать. Таков закон! У нас все в ансамбле «Псков» это понимают. Музыкант никогда не может оставаться равнодушным. Вот у меня песня «В лесу прифронтовом» (давно мы не играли ее) - вступление там такое, что музыкант сидит и тренирует полдня, чтобы безупречно было.

- А в чем главная сложность работы такого уникального коллектива, как ансамбль «Псков»?

- Александр: У нас коллектив без дирижера. Это еще большая ответственность. Представьте, почти 45 лет без дирижера! Следующий сезон у нас юбилейный. Сидят 14 человек, и по кивку, по глазам - когда домрист показывает, что сейчас будет пауза, надо друг друга понимать! Ладно, когда дирижер хоть со скрипочкой сам ходит. А у нас – это система четкого взаимодействия, предельная внимательность друг к другу.

- Меняется ли с годами отношение к теме Победы, манера исполнения произведений (в данном случае о войне)? Открываете ли вы для себя какие-то другие смыслы этих текстов?

- Наталья: Да, меняется. Ещë больше уважаю, ценю и горжусь нашими подвигами и людьми, положившими жизнь за наше сегодня. Скажу одно: наше сегодня - прекрасно! И песни, которые мы поëм, без всякого сомнения, отзываются в нашей душе.

- Александр: И дело не только в возрасте, а именно в личном душевном отклике. Мы с Натальей уже очень взрослые люди, и тема войны нам по времени близка, в личном плане.

А вот Елена Федина (солистка ансамбля «Псков») - молодая женщина, мать троих детей, красавица. Она шикарно поет «Балладу о матери». У нее свое понимание темы. «Но она всё продолжает ждать, / Потому что верит, потому что мать» - поется в песне. У Натальи (Александровой) - тембр необыкновенный. Я всегда завидовал, что он замечательно ложится на запись. И Наталья сейчас берет очень лирические вещи, с таким грудным звучанием. Это впечатляет! Наташа вообще очень нравится публике. А я исполню «Письмо отца». Хочется представить его в разговорном тоне, без форсажа, чтобы было душевно. В раннем возрасте поешь истеричнее, с годами приходит более глубокое чувство, осознанность.

- Наталья, какие песни исполните на концерте вы?

- Наталья: Песни, которые я исполню - это произведения, вошедшие в золотой фонд. Например, «Синий платочек». Еë исполняла легендарная Клавдия Ивановна Шульженко. «Десятый наш десантный батальон» Окуджавы. И наряду с этим исполню «Огромное небо», «Офицерские жëны». Это уже современные песни. В наши дни ведь тоже месть место подвигу.

- Вы чувствуете реакцию слушателей на военные песни?

- Наталья: Да. Военные песни всегда находят отклик в душе любого человека (как всякая классика). Может не сейчас, но потом, эти песни обязательно проникнут в самую глубину души человека. Я в это верю.

- Кого бы вам непременно, в первую очередь, хочется увидеть на этом концерте?

- Наталья: Все зрители, которые придут на этот концерт, нам дороги. Но особое отношение - к ветеранам, конечно. Долгих лет им, вечная слава и низкий поклон!

- Александр: Наша традиционная аудитория - это люди старше сорока лет. Но военные песни - они универсальны, с их помощью ведь можно и нужно воспитывать подрастающее поколение.

- Хороший концерт - это для вас что?

- Александр: Это тоже маленькая победа. Когда все совпало: тебе в кайф свое исполнение, и публика приняла. И чтобы никаких технических накладок не было, за это всегда сильно переживаешь. Чтобы и мы, и звук – все сработали чисто, как на репетиции. И чтобы мне потом всю ночь звонили (знают, что я до 3-х ночи не сплю) и говорили, как это здорово было!

- А как еще вы понимаете, что публика приняла?

Александр: Не обязательно по аплодисментам. Иногда по тому, что зрители замерли, по тишине после исполнения. Концерт «Наши песни Победы» - он как раз для осмысления. Он посвящен великому событию!

Наталья: Для нашего коллектива, и для меня лично, День Победы - это великий праздник! Поздравляю нас всех!

Источник: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области