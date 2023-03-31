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Как долго артист учит роль, рассказала Линда Ахметзянова

Сколько времени требуется артисту, чтобы выучить роль, рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) актриса Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Линда Ахметзянова.

«Если идёт работа два с половиной месяца, как, например, над спектаклем "Лягушки", то все это время я не отрываюсь от текста. Каждый день приходится, поскольку если не натренировывать себя, то может возникнуть много моментов, которые ты можешь упустить. Просто взять и не работать над текстом, а потом выйти на сцену, не получится», – отметила гостья студии.

Напомним, Линда Ахметзянова исполнила одну из главных ролей в недавней премьере драмтеатра «Лягушки» – акушерки Вань Синь.

Также она добавила, что работа над её первым моноспектаклем «Говорит Москва» длилась около года.