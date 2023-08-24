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Дмитрий Месхиев: Вся театральная «движуха» сейчас в провинции

Все самые интересные и новаторские спектакли на сегодняшний день в основном делаются в провинции. Такое мнение кинорежиссер, художественный руководитель — директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Честно скажу, я считаю, это мое глубокое убеждение, и мое мнение не единично, что сейчас именно в провинции вся движуха в театре и весь авангард театральный, и все интересное в основном делается в провинции. Сейчас провинциальные театры во многих городах значительно интереснее и лучше, чем в Москве и в Санкт-Петербурге, я это говорю совершенно ответственно», - заявил Дмитрий Месхиев.

Он отметил, что столица с точки зрения развития театра «еще как-то жива», а в Санкт-Петербурге сегодня «далеко не каждый театр может похвастаться каким-то интересным спектаклем».

В качестве хорошего примера петербургского театра Дмитрий Месхиев привел театр имени Ленсовета, который привез свои постановки на ХХХ Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль в Псков.