Дмитрий Месхиев: Вся театральная «движуха» сейчас в провинции

Все самые интересные и новаторские спектакли на сегодняшний день в основном делаются в провинции. Такое мнение кинорежиссер, художественный руководитель — директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что столица с точки зрения развития театра «еще как-то жива», а в Санкт-Петербурге сегодня «далеко не каждый театр может похвастаться каким-то интересным спектаклем».
В качестве хорошего примера петербургского театра Дмитрий Месхиев привел театр имени Ленсовета, который привез свои постановки на ХХХ Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль в Псков.