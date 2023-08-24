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Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Татьяной Ааб о новом сезоне в театре кукол

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – директор Псковского театра кукол Татьяна Ааб. Ведущая Анастасия Сливинская поговорит с ней о планах на новый сезон.

Какие премьеры ждут юного зрителя? Приедут ли режиссеры из других городов ставить новые спектакли в Псковском театре кукол? Как ведется подготовка к новогодним праздникам? Изменился ли запрос у маленького зрителя? Что диктует время? Как оно влияет на театр кукол?

Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Трансляция завершена.