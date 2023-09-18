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Бэби-спектакль «Большое космическое путешествие» сможет повторить любой желающий - режиссер

Бэби-спектакль «Большое космическое путешествие» сможет повторить любой желающий у себя дома с помощью игрушек ребенка и других подручных материалов. Об этом сообщила режиссер и художник Александра Ловянникова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Куклы в нашем спектакле похожи на обычные игрушки ребенка, то есть в принципе то, что увидел ребенок в спектакле, он может повторять дома со своими игрушками», – рассказала Александра Ловянникова.

Также гостья студии отметила, что кукол для спектакля сшила мама троих детей и бабушка четырех внуков. Она же шила кукол и для других детских спектаклей.

«Куклы сделаны так, что они не делают вид, что это какая-то сложная марионетка, которая двигается сама по себе, выглядит все как открытый прием. Точно также как вы дома играете с ребенком обычной игрушкой - у нее же нет каких-то палочек, ниточек, вы сами берете и ее анимируете. И у нас такой же способ анимации. У нас самое главное, что есть кукла и живой актер. Актер не выключается из спектакля», – поделилась Александра Ловянникова

Гостья студии подчеркнула, что после спектакля, при желании, можно будет повторить его дома.

«У нас в каждой истории есть какие-то, например, подушки. Поэтому вы можете дома сделать такую же планету из подушек, например. То есть наш спектакль наталкивает на игру, на то, что можно прийти домой и придумать какие-то свои планеты, своих инопланетян», – пояснила Александра Ловянникова.

