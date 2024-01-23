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Сцена / Из первых уст

Осознать, понять и спеть

28.05.2024 12:21|ПсковКомментариев: 0

Премьера пасхальной драмы «Царь Иудейский» состоится в Пскове 30 мая. О подготовке и задачах сводного хора Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, который примет участие в постановке музыкальной драмы «Царь Иудейский», рассказала преподаватель ПОКИ, хормейстер Инна Суровицкая.

 

- Работа с таким материалом, как драма «Царь Иудейский», стала сложной задачей для сводного хора Псковского областного колледжа искусств?

- Само по себе произведение сложное, серьезное, в нём присутствует три хоровых эпизода, которые требуют хорошо подготовленного состава. В данном случае у нас хор студентов дирижёрско-хорового отделения с 1 по 4 курс, иллюстраторы архиерейского хора Псково-Печерского монастыря и хорошо владеющие голосом жители города Пскова.

- Проходил ли отбор для участия в исполнении драмы «Царь Иудейский»? Необходимы ли какие-то особенности голоса, чтобы исполнять такой материал?

- Когда я давала информацию о наборе в хор, мне кажется, каждый участник понимал, на какой риск он идёт, потому что партитуры непростые, а понадобились по-настоящему поющие, владеющие хоровой звучностью исполнители. Отбора как такового не было, они знали, зачем идут и что будут делать. Приходилось больше работать, чтобы организовать звучность, музыкальную ткань, в единое хоровое, слитное звучание. Мы работали две недели без оркестра, всё, что мы смогли сделать, - достойно. Уже начались репетиции с оркестром. Это очень сложно - петь с оркестром, соединять звучание хора с оркестром, чтобы это было единым полотном, а не разрозненным. Надеюсь, нам это удастся. К нам приедут солисты Хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии, которые будут солировать в акапельных номерах, надеемся, их голоса тоже вольются в наше звучание и будут поддерживать нас. Мы знаем, что они - профессионалы высокого уровня.

- Большая часть исполнителей - это молодёжь?

- Часть мужского хора и основная масса женского состава - это студенты. Мужской состав хора состоит, в основном, из приглашенных исполнителей.

- Для молодёжи такой материал сложен? Они были знакомы с ним прежде?

- Мы вместе со студентами только узнаем музыкальный мир, учимся, об этом произведении никто не знал, оно достаточно редко исполняется. Мы слушали его, читали саму драму князя Романова и погрузились в эту тему. Что касается его сложности, у Академического хора Псковского колледжа искусств достаточно обширный репертуар. Мы и духовную музыку поём, и духовные стихи, это для студентов не новый жанр. Стараемся петь в разных стилях, исполнять и современную музыку, и классику. Наши студенты также прекрасно понимают, как петь с таким сложным инструментом, как орган.

- Как вы считаете, насколько популярна сейчас духовная музыка?

- Духовную музыку чаще исполняют профессиональные коллективы или если она заявлена в какой-то конкурсной программе. К сожалению, она немного уходит из нашей жизни, что весьма печально. Это наши истоки, мы на них росли. И вы знаете, когда студенты поют эту музыку, они меняются, осознают о чем поют, и в процессе исполнения звучание хора меняется.

- Каким образом меняется?

- Есть определенная манера петь духовную музыку. Текст в ней как пишется, так и поётся. Округлости, которые возникают в пении, иначе формируют звук. И когда они поют, получается звучание, приближенное к звучанию органа, если можно использовать такое сравнение, но на самом деле это можно только почувствовать.

- Вам и вашим студентам прежде приходилось принимать участие в подобных проектах?

- Мы очень концертирующий коллектив и на протяжении многих лет участвуем в различных проектах, в том числе связанных с духовной музыкой. Мы не первый раз поём с симфоническим оркестром, состав нашего хора меняется из-за того что уходят выпускники, приходят первокурсники, но у нас эта традиция сохраняется.

- Как вы напутствуете своих студентов перед выходом на сцену?

- О, это прозвучит весьма прозаично, но я просто говорю им смотреть в ноты и на дирижёра. Такой огромный коллектив собрать воедино требует огромной концентрации внимания, тем более, что сейчас хор разучивает материал со мной, а на сцене будет выступать с другим дирижёром, и надо это осознать, понять и спеть.

Источник: Псковская областная филармония 

Теги: #ТКД #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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