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Областная киносеть покажет псковичам работы выпускников крупнейшей киношколы мира

Псковская областная киносеть примет участие в 38-м Международном студенческом фестивале ВГИК, который пройдет в ноябре. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил заведующий отделом кинопроката областной Театрально-концертной дирекции Евгений Левкович.

Он рассказал, что с 12 по 16 ноября 2018 года на районных площадках областной киносети можно будет насладиться работами начинающих режиссеров в рамках Международного студенческого фестиваля Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова. «Заявка подана, мы очень рады, что показ работ международного студенческого кинофестиваля состоится на районных киноплощадках Псковской области. В разговоре с координатором региональных показов фестиваля Сергеем Овсепяном мы нашли понимание по всем условиям участия в фестивале, договоренности есть» - пояснил он.

Евгений Левкович уверен, что «нельзя не участвовать в подобных проектах». «Интересно, что все картины снимала молодежь. Уверен, что все будет очень смело, нас ждут интересные режиссерские решения - по монтажу, композиции, необычные находки операторов. На мой взгляд, это кино всегда актуально, и для молодежи в том числе. Думаю, что создатели могут привнести много нового. Эти показы - единственная возможность оценить новое видение документального, игрового, а также анимационного кино. Фильмы не выйдут в широкий прокат, и в Интернете появятся не так уж скоро. Поэтому у нас будет уникальный шанс насладиться этими работами» - заметил он.

Заведующий отделом кинопроката областной Театрально-концертной дирекции также добавил, что кинофестиваль организован крупнейшей киношколой мира. Программа будет состоять из 3 или 4 пакетов, альманахов - игровое кино, неигровое, анимация, продолжительностью 1,5-2 часа. Список фильмов-участников будет известен чуть позже, к середине октября. Также будет проводиться зрительское голосование, результаты которого призваны выявить победителей.

Напомним, что Международный фестиваль ВГИК - один из крупнейших студенческих фестивалей с 1961 года. В разные годы победителями и лауреатами фестиваля становились Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков и многие другие кинематографисты, которые в дальнейшем заняли ведущие позиции в мировом и отечественном кинематографе.