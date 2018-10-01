Сцена / Кинозал

Псковичей приглашают на «Убийство священного оленя»

10 октября в 20.00 в фойе Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина состоится показ фильма «Убийство священного оленя». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе киноклуба «Молоко и Сено», мероприятие пройдет в рамках проекта «Ветка».

«Талантливый кардиохирург Стивен (Колин Фаррелл) живет счастливой жизнью с женой Анной (Николь Кидман) и двумя прелестными детьми. Этой семейной идиллии угрожает призрак из прошлого, которое Стивену больше не под силу скрывать.

Мастер психологического триллера Йоргос Лантимос, создатель нашумевшего «Лобстера», вновь затевает изощренную игру, на этот раз - между героями Колина Фарелла, Николь Кидман и Бари Кегоана», - отмечается в аннотации к фильму.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2017, приз за «Лучший сценарий».

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