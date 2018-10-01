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Евгений Левкович обозначил основную функцию ТКД в направлении кинодеятельности

В ТКД назвали основную функцию дирекции в направлении кинодеятельности. Ее обозначил заведующий отделом кинопроката региональной Театрально-концертной дирекции Евгений Левкович в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

- Если не секрет, то как осуществляется взаимодействие между ТКД и районными кинозалами? Какую функцию несет в себе дирекция?

- Курирует кинопоказ в области. ТКД по отношению к районникам выступает в роли организатора показа и стороннего букера. Объясню подробнее. Это такой вариант работы кинотеатра, позволяющий ему взаимодействовать с дистрибьюторами и успешно работать на рынке кинопроката. Нельзя взваливать на себя абсолютно все обязанности. Это просто неэффективно с точки зрения продуктивности деятельности. Тем более что на вас еще деятельность Дома культуры в целом с его разносторонними культурными мероприятиями. Я говорю о руководителях районных центров культуры. Есть выход - заключить договор о сотрудничестве со сторонним букером, агенто - тем, кто будет заниматься организацией показов, росписью фильмов, переговорами с дистрибьюторами, заключением договоров, доставкой контента, рекламой, ключами на фильмы, будет советовать, как лучше составить расписание, согласовывать его с лицензиаром - в общем, курировать кинонаправление в вашем учреждении. А вам лишь остается нажать кнопку «пуск» на проекторе. Поэтому наша функция, функция региональной Театрально-концертной дирекции, действительно важна, и в этом есть много плюсов.

- И какие плюсы можно выделить?

- Во-первых, вы заключаете договор с учреждением, которое имеет опыт. Мало того, что оно снимет с вас огромный кусок работы по формированию репертуара кинотеатра - от него еще можно будет факультативно получать консультации по работе кинотеатра в целом. Во-вторых, вы заключаете договор с тем, кто имеет репутацию у дистрибьюторов, правообладателей. Например, если бы вы сами пришли расписывать в открывающийся кинотеатр фильм (назовем его «суперблокбастер») со старта всероссийской премьеры, то обязательно попали бы на предоплату или минимальную гарантию. А букер вполне может договориться так, чтобы минимальной гарантии избежать либо ее снизить. Его репутация может вам серьезно облегчить жизнь. Еще один плюс - вы заключаете договор с учреждением, а соответственно с его сотрудником - человеком, который не занимает стол и компьютер в вашем офисе, не тратит ваше электричество, вашу бумагу для принтера, ваши деньги на междугородную связь. А разговаривать, договариваться, заключать соглашения приходится много. Поэтому, очень разумно, что переговоры по фильмам для всех районных залов областной киносети ведет ТКД. Для дистрибьюторов имеет место и имиджевая составляющая, рекомендации и опыт работы с кинотеатром. И дирекция в этом плане выигрывает. Я считаю, что создание и укрупнение, объединение районных кинозалов в областную киносеть и совместная работа в одном направлении это разумно и целесообразно.

- Подобный договор на обслуживание, оказание услуг кинопоказа чаще выгоден кинотеатрам, недавно начавшим свою деятельность. Правильно?

- Точно. Договор со сторонним букером часто бывает выгоден именно молодому кинотеатру, когда только идет процесс становления отношений между кинотеатром и дистрибьютором, когда нет истории платежей, тебя никто не знает и так далее. Опытный букер часто может довольно точно оценить коммерческий потенциал новенькой площадки. Исходя из своего опыта, он может найти правильные аргументы и убедить компанию-дистрибьютора в том, что сборы будут; что можно в данном случае работать на процентном договоре и так далее. Но это лишь в том случае, если он сам уверен в перспективности кинотеатра.

- А вы уверены? Кинодеятельность Дирекции ограничивается только показом на районных площадках областной киносети?

- Скажу так: я вижу потенциал дальнейшего развития, уверен в том, что мы можем больше. Возможна и помощь начинающим режиссерам, продюсирование, помощь в раскрутке картин, снятых в нашей области - конечно, по мере наших сил и возможностей. По кинопоказу я взаимодействовал с великолукской киностудией «Белый Коч» и ее руководителем Сергеем Ивановым. Мы осуществляли показ их фильма, снятого в городе Великие Луки под названием «Инцидент с архивом Уральцева». Очень перспективная студия, только выходящая на профессиональную арену. Возможно это только первый опыт сотрудничества, и мы еще к этому вернемся.

И нет, деятельность ТКД не ограничивается только показом на районных площадках. Дирекция также осуществляет показ и на собственных площадках, на площадках Псковского театра драмы в рамках деятельности киноклуба «Молоко и сено». В этом сезоне киноклуб только начал свою работу, показы в основном по средам. На большом экране киноклуба уже можно было увидеть картины «Ван Гог. С любовью, Винсент» и психологический триллер «Убийство священного оленя», получившего приз за «Лучший сценарий» на Каннском кинофестивале.