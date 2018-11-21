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Специальная премьера картины «На берегу мечты» стартовала в кинотеатрах региональной киносети

В кинотеатрах региональной киносети стартовала специальная премьера картины «На берегу мечты». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе кинопроката областной Театрально-концертной дирекции.

С 28 февраля в кинотеатрах городов Дно, Порхов, Остров, Новосокольники и Пушкинские горы стартуют специальные кинопоказы отечественной драмы «На берегу мечты».

С расписанием можно ознакомиться в кассах учреждений или в их группах «ВКонтакте».

История рассказывает о вернувшемся раненым из Чечни молодом парне и одинокой, брошенной девочке, в которой герой, возможно, видит свою сестру и пытается помочь ей реализовать ее мечту.

«Фильм, который не оставит никого равнодушным. Кино по-настоящему зацепит каждого и тронет до глубины души. Именно такими и должны быть фильмы в жанре драмы. Жизненный, трогательный. Такие истории возвращают веру в то, что хорошие люди есть и мир добрее, чем кажется» - заверили в отделе кинопроката ТКД.

Заведующий киноотделом Евгений Левкович отметил, что «бурятское кино – искреннее, обнажающее душу, рассказывает простым языком о нелегких человеческих судьбах. В фильме БаираУладаева пересеклись две одинокие жизни ребенка и взрослого. Картина создавалась как фестивальное кино, но была тепло принята как простыми зрителями, так и критиками, а также деятелями кино. В связи с чем мы рассчитываем на успешный прокат. Референс к таким картинам, как «Достучаться до небес» и «Кудряшка Сью».

Напомним, Театрально-концертная дирекция Псковской области оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в восьми районах области: г. Дно (МБУК «ДРКЦ»), г. Опочка (МБУК ОРЦК), г. Порхов (МБУК Порховский музей), г. Невель (МБУК «Культура и Досуг»), г. Пушкинские Горы (МБУК «Культурно-досуговый центр»), г. Остров (ДК «Юбилейный»), г. Новосокольники (ДК им.Воровского), г. Печоры (МБУК «Печорский районный центр культуры).

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