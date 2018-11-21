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Широкий репертуар, качественная картинка и звук: кино идет в районные центры Псковской области

Жители районных центров Псковской области имеют возможность смотреть все новинки кинопроката в отличном качестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заведующий киноотделом областной Театрально-концертной дирекции Евгений Левкович.

За свои деньги киноман хочет получить качественную услугу. Зритель вправе рассчитывать, что просмотр фильма в кинотеатре предполагает качество кинопоказа в том объеме, в каком он создавался авторами картины. Это касается и изображения, и звука, особенно если мы говорим о 3D формате.

«Несомненно, качество звука, картинки, месторасположение и количество дополнительных услуг играют огромную роль для кинотеатра, - отметил Евгений. - Особенно в тех населенных пунктах, где есть с чем сравнить. Ремонт, удобные кресла, современное оборудование, безусловно, притягивают зрителей. Как показывает практика, чем качественнее услугу ты оказываешь, тем больше у тебя зрителей. Во многих кинотеатрах стараются экономить лампу, поэтому на экране видны не эффекты, а потемки. Этого быть не должно: для полноты и красочности картинки нужна яркость. Кинозалы в районах области осознают это, цена-качество здесь полностью соответствуют».

В основном районные кинозалы Псковской области располагаются в Домах культуры, кино - не основной вид их деятельности, тем не менее региональная киносеть уделяет большое внимание качеству, работает с четким соблюдением всех технических норм.

Что касается репертуара, то районы работают с максимально широкой для однозальника афишей. Конечно, мультиплексы предлагают зрителю самый широкий репертуар и возможность посмотреть любой фильм в удобное для зрителя время. В этом смысле возможности районных кинозалов ограничены. Но несмотря на это, региональная киносеть работает не только со всеми самыми громкими и востребованными новинками, семейной анимацией, но и с фестивальными программами.

Евгений Левкович также рассказал, что, как и в большинстве кинотеатров нашей страны, премьеры в районах области назначаются не на выходные, а на четверг. Этому есть логичное объяснение – любители кино, которые хотят посмотреть новый фильм, пойдут на него в четверг, а затем напишут свой отзыв, посоветуют его другим, сработает сарафанное радио, что привлечет еще больший поток людей на уикенд.

«Дирекция стояла у истоков образования региональной киносети, мы работаем уже не первый год, и у кинозалов есть наработки и инструменты, с помощью которых мы стараемся добиваться увеличения лояльности зрителей и, как следствие, посещаемости кинотеатра, - подчеркнул заведующий киноотделом. - Откровенно скажу, конечно, для районного кинотеатра наполняемость зала - очень непростая задача, и добиться ее могут лишь самые креативные. Мы следуем этим убеждениям, стараясь увеличивать частоту посещения отдельного зрителя. Репертуар, цены, качество кинопоказа играет определяющую роль».

Напомним, что Театрально-концертная дирекция Псковской области оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в 8 районных центрах области: Дно, Невель, Опочка, Остров, Новосокольники, Пушкинские Горы, Порхов и Печоры.