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Хеллбой побывал в Псковской области в рамках рекламного кинотура

11 апреля на широкие экраны региональной киносети Псковской области выйдет фильм, посвященный легендарной битве Хеллбоя с Кровавой королевой. 3 апреля, в преддверие громкой премьеры, кинозал ДК им. Воровского г. Новосокольники провёл акцию «Герой в городе» для привлечения киноаудитории. Каждый смог сделать фото с Хэллбоем на улицах родного города.

«В повседневной жизни не всегда удаётся следить за новинками проката, да и на афишу не все обращают внимание, а такой способ рекламы никого не оставил равнодушным», - отметили в кинотеатре.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей, всего в акции приняло участие более 50 человек. Каждый участник акции помимо фото на память получил листовку с приглашением на фильм «Хэллбой» (16+). В продолжение акции в социальной сети «VК», в группе кинозала был организован селфи-фотоконкурс «Hellboy in NSK». По итогам будут выбраны трое победителей, которые получат в подарок бесплатный билет в кино за счёт кинозала.

«Одной из наиболее ярких и эффективных форм работы кинозала с жителями являются акции на улицах города. Этот вид игровой работы реализуется нами уже на протяжении нескольких лет. Завлекаем хорошим кино, спасибо и Театрально-концертной дирекции за продуктивную работу в организации кинопоказов, отзывчивость и новые креативные идеи» - отметили в кинотеатре города Новосокольники.

Сегодня районные кинозалы приглашают всех, кто еще не успел посмотреть громкую отечественную новинку «Балканский рубеж» на сеансы по специальной цене.

Добавим, что в ближайшее время на экранах региональной киносети можно будет посмотреть такие значимые для мирового проката картины, как кинокомиксы «Хеллбой» и «Шазам», приключенческую ленту «Дамбо», триллер «Отель Мумбаи: Противостояние», «Годзилла 2: Король монстров», «Покемон. Детектив Пикачу» и, конечно же, долгожданные «Мстители: Финал» (16+).

Из отечественных новинок стоит отметить фэнтези «Домовой», которое стартует на экране 11 апреля, а также военные драмы «Коридор бессмертия» и «В Кейптаунском порту» (16+), показ которых уже анонсирован на майские праздники.

Уже совсем скоро маленьких зрителей в районах ждут на премьерах семейной анимации «Пушистый шпион», «Велотачки», а также «Маугли дикой планеты» 6+.

Напомним, что Театрально-концертная дирекция Псковской области оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в 8 районных центрах области: Дно, Невель, Опочка, Остров, Новосокольники, Пушкинские Горы, Порхов и Печоры.

Фото предоставлены Театрально-концертной дирекцией