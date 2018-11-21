Сцена / Кинозал

Казахский фильм о «лихих 90-х» и долгожданные «Мстители» выйдут на экраны региональной киносети Псковской области в апреле

В ближайший четверг, 11 апреля, на экранах районных кинозалов состоится специальная премьера фильма «Бизнесмены», снятого в Казахстане. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пункте кинопроката областной «Театрально-концертной дирекции», региональная киносеть уделяет повышенное внимание продвижению не только отечественного кино, но и фильмов стран ближайшего зарубежья.

Картина «Бизнесмены» - эта история о тех, кто стоял у истоков бизнеса в 90-е. Главным героям пришлось сражаться с экономическим кризисом и выживать в суровых условиях. 90-е – лихие, страшные, но полные надежд. Три лучших друга решают выбраться из нищеты. Они задумывают построить свой бизнес и зажить по-новому.

Актёрский состав фильма включает в себя как казахских артистов, так и российских (актер Константин Крюков). Криминальной драме из Казахстана от продюсера Акана Сатаева, заявленной в духе и стилистике культовой «Бригады», присвоен рейтинг возрастного ограничения 16+.

Отметим, что в настоящее время на экранах районных кинозалов идет показ таких разножанровых фильмов, как «Шазам!», «Хеллбой», отечественное фэнтези «Домовой», приключенческий фильм «Дамбо» от компании Дисней, мультфильм «Волшебный парк Джун», а также отечественные мультфильмы «Микрополис», «Приключения Карика и Вали» и «Приключения Петрушки». В некоторых районах можно еще успеть посмотреть на большом экране отечественную военную драму «Балканский рубеж».

Стоит отметить, что на экранах киносети идет и самый скандальный отечественный проект этого года – «Папа, сдохни!». Фильм был удостоен главного приза фестиваля «Окно в Европу», жюри, которого в 2018 году возглавлял режиссер Сергей Снежкин. Жюри фестиваля отметило работу молодого режиссера Кирилла Соколова, который в своем фильме откровенно «играет в жанр» — не столько в тарантиновское кино, скорее, — в балабановские «Жмурки». В главных ролях Виталий Хаев, Михаил Горевой, Александр Кузнецов. Фильм снят при поддержке министерства Культуры, однако, кинозалы особо отмечают возрастной рейтинг отечественной кинокартины - 18+, то есть просмотр детям строго воспрещен.

В киноотделе ТКД также сообщили, что опросив множество потенциальных зрителей районных кинозалов разных возрастных категорий, специалисты областной киносети пришли к выводу, что в рейтинге ожиданий в апреле побеждает кинокомикс «Мстители: Финал», продолжительностью свыше 3 часов.

В киноотделе ТКД отметили, что МинКульт уже выдал прокатное удостоверение на фильм, и по многочисленным просьбам в ближайшие дни откроется продажа на долгожданный проект. Фильм стартует в городах Невель, Остров, Порхов с 29 апреля в 3D-формате.

Отечественную военную драму «Коридор бессмертия» региональная киносеть покажет в праздничные дни мая. Кинозалы также анонсировали бесплатные кинопоказы ряда советских фильмов на бесплатной основе.

Отметим, Театрально-концертная дирекция Псковской области оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в семи районах области: Дно, Невель, Опочка, Остров, Новосокольники, Пушкинские Горы, Порхов.

С расписанием можно ознакомиться в кассах учреждений или в их группах «ВКонтакте».