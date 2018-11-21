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Детей младше 18 пускаем на «Хеллбоя» только с родителями – в региональной киносети рассказали, как ограждают детей от «взрослого кино»

Кинотеатры региональной киносети работают в строгом соответствии со всеми нормами закона. Как распространители информации, они очень внимательно следят за всеми размещенными маркировками - на афишах, постерах, рекламных трейлерах перед сеансами, билетах. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил заведующий киноотделом областной «Театрально-концертной дирекции» Евгений Левкович.

Он напомнил, что с сентября 2012 года, после вступления в силу федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в России введена всем известная возрастная классификация информационной продукции.

Евгений Левкович пояснил, что этот закон не носит рекомендательный характер, как считают многие. Поэтому доступ детей на кинопоказы фильмов с ограничением 18+ по региональной киносети полностью ограничен.

Евгений Левкович

Фильмы 18+ в районах области в основном ставятся на вечернее время, теоретически это еще один момент, который ограничивает детей от просмотра. Однако не всегда, есть и ранние сеансы, все зависит от формата росписи фильма, но это не говорит о том, что на них могут попасть дети. Наоборот, лица до 18 на эти сеансы не допускаются.

Информация о возрастных ограничениях размещается в кассовых залах и на фасадной рекламе. Так сейчас обстоит дело с показом кинокомикса «Хеллбой» (возрастной рейтинг 18+), на сеансы которого стараются пробраться дети 10-12 лет, однако сделать у них это получается только в сопровождении родителей, которые берут на себя ответственность за просмотр их чадом взрослого фильма, рассказал Евгений.

«Сведения о возрастной классификации аудиовизуальных произведений после их присвоения фильму, который показывается в кинотеатре, вносятся в прокатные удостоверения, выдаваемые в установленном порядке министерством Культуры. Без этого удостоверения мы не можем показывать фильм. Пока прокатного удостоверения у нас нет, мы не имеем право продавать билеты на фильм», - подчеркнул заведующий киноотделом областной «Театрально-концертной дирекции».

Также он рассказал, что закон о «взаимоотношениях» между кинотеатром и «Российским Авторским Обществом» по-прежнему имеет силу. РАО признается полномочным защищать интересы как российских, так и зарубежных композиторов. И кинотеатры, как площадки, от имени которых осуществляется продажа билетов, самостоятельно производят расчёты с РАО.

«Некоторые кинотеатры по стране проявляют судебную инициативу и судятся с РАО с целью пересмотреть отношения, однако, на данный момент, вроде бы нет существенных судебных прецедентов, которые бы пересмотрели практику отношений кинотеатров с РАО» - подчеркнул Евгений Левкович. «Но, насколько мне известно, районные кинозалы региональной киносети заключили договор с РАО и самостоятельно, от имени площадки, делают соответствующие отчисления. По договору с ТКД, именно площадка перечисляет сумму расходов в виде авторских отчислений в РАО» - добавил он.

Напомним, что Театрально-концертная дирекция Псковской области оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в 8 районных центрах области: Дно, Невель, Опочка, Остров, Новосокольники, Пушкинские Горы, Порхов и Печоры.