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Фильм, фильм, фильм: в Театрально-концертной дирекции рассказали о региональной кинокухне

12.04.2019 18:00|ПсковКомментариев: 0

Дно, Невель, Опочка, Остров, Новосокольники, Пушкинские Горы, Порхов, Печоры: на сегодняшний день Театрально-концертная дирекция Псковской области оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в 8 райцентрах. О «кухне» кинобизнеса изнутри и о том, почему важно грамотно составить расписание районному кинозалу в своем интервью Псковской Ленте Новостей подробно рассказал заведующий киноотделом областной Театрально-концертной дирекции Евгений Левкович.

- Евгений, в чем специфика работа районных кинозалов сегодня?

- В работе региональной киносети есть свои нюансы и специфика, но по сути, принцип работы и формирования репертуара для всех кинотеатров одинаков. Фильмы в кинотеатр поставляют компании-дистрибьюторы, крутят их в цифровом формате DCP: носитель - жесткий диск, транслируется на DCP–проекторе. Фильмы шифруются специальными защитными ключами.

- Как формируется киноафиша в райцентрах?

- У всех кинотеатров в стране по факту еженедельно есть несколько фильмов с потенциально высокими сборами, и, уже исходя из этого доставляются остальные релизы, которые есть в прокате, с учетом зрительской аудитории и ее предпочтений. Репертуар региональной киносети важен и составляется, учитывая все позиции – и с точки зрения разножанровости, и с экономической точки зрения. Отсюда и различный ежедневный формат кинопоказа, количество сеансов. Перед районами стоит задача повышения посещаемости, и, как следствие, выручки, поэтому и курс взят на укрупнение репертуара.

При составлении афиши учитываются многие факторы - время работы кинотеатра, сезонность, оборудование в залах, так как мы работаем не только DCP-форматом, но и DVD, и конечно целевая аудитория.

К тому же далеко не все зависит от нас и от кинотеатра, условия работы с тем или иным фильмом во многом зависят от дистрибьюторов, мы вынуждены их принимать. К счастью, у меня отличные деловые взаимоотношения со всеми прокатчиками. Как и в любом другом деле, бизнесе, в кинопрокате необходимо договариваться, где-то идти на уступки, а где-то дожимать и проталкивать свое мнение, гнуть свою линию, свои условия). От этого умения многое зависит. Не первый год в тесном контакте работаем с представителями дистрибьюторов, в том числе с 5 мейджорами, и, как по мне, то все они очень позитивные и отзывчивые люди, все мы как одна большая киношная семья).

- Стоимость билетов на сеансы в районных кинозалах дешевле, чем в городских?

- Цену билета, наценку устанавливает администрация кинотеатра, отталкиваясь от минимальной стоимости, установленной дистрибьютором и опираясь на «правила работы фильмом», установленные компанией-прокатчиком. Обычно стоимость билеты рассчитывается исходя из средней цены по рынку. В районах она не завышена, социально ориентирована.

- Кто ваш основной зритель?

- Наш зритель - в будние дни по вечерам молодежь, а в выходные и праздничные дни, на утренние и дневные сеансы, - семьи с детьми.

- Сказывается ли фактор сезонности на вашей работе?

- Как правило, основная часть зрителей, как и в областном центре, посещает кинотеатр в холодное время года, а как только наступает тепло — уезжает отдыхать на природу, мы видим это сейчас, и выручка колеблется. Но, конечно, есть много киноновинок, заставляющих истинных киноманов бросить все и припасть к киноэкранам. Например, анонсированная на 29 апреля новинка – «Мстители: Финал». Все это учитывается при составлении репертуарного плана.

Также всегда учитывается так называемая периодичность. То есть в период школьных каникул делаем упор на репертуар для семейного просмотра, в пору школьных и студенческих выпускных — на молодежные комедии, а вот в новогодние праздники работает практически все.

- Кинопрокатчиков устраивают сборы в районных кинозалах?

- У каждого районного кинотеатра есть своя специфика, они разные, есть отличия по посещаемости, по валовым сборам. Отсюда и различия в репертуаре, так как каждый фильм имеет свою цену, выраженную и в предоплатах и фиксированных минимальных гарантиях при отработке того или иного проекта.

Все время идет оценка возможной наработки на копию фильма, может иметь место неуверенность в сборах. Численность населения разная, отличия по посещаемости тоже. Сотрудники же кинотеатров, как и мы в ТКД, стараемся, делаем все от нас зависящее для привлечения зрителей на показы. Но где-то я уже заранее знаю, что фильм, хоть он и хорош по всем показателям, не соберет кассу, себя не оправдает, а работа в минус для кинозала разрушительна.

Источник: Псковская Лента Новостей
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