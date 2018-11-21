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Благодаря работе детских киноклубов юные жители районов могут увидеть новые мультфильмы бесплатно

Детские киноклубы, обустроенные при кинозалах региональной киносети, продолжают работу, расширяя свой репертуар. О детском репертуаре региональной киносети корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал в интервью заведующий киноотделом областной Театрально-концертной дирекции Евгений Левкович.

«Региональная киносеть - это небольшие уютные семейные кинозалы, - подчеркнул Евгений, - поэтому в их репертуаре можно увидеть не только премьеры громких отечественных и зарубежных кинохитов, но и мероприятия детских киноклубов, где ребят ждут не только художественные, но и образовательные отечественные картины и мультфильмы».

Детские киноклубы при районных кинозалах – это не коммерческий проект, а социально-ориентированный, востребованный детской аудиторией. Цель – знакомить дошкольную и школьную аудитории с шедеврами отечественной мультипликации, советской классикой, современными приключенческими фильмами.

Кинозалы региональной киносети в рамках работы детских киноклубов показывают отечественное кино для детей, новые фильмы и анимацию, а также классику подросткового кино. Детский репертуар тщательно подбирается и не несет негативных психологических установок.

«Цена билетов на эти киносеансы не «кусается» – от 30 до 50 рублей, ряд киносеансов проводится на бесплатной основе, - особо отметил Евгений Левкович, - мы всегда приглашаем на эти сеансы организованные группы детей из детских садов и школ. На экранах работает много коммерческих проектов, например позитивно воспринятое детьми отечественное фэнтези «Домовой» (6+)».

Также в ближайшее время на большом экране дети смогут посмотреть не только современную анимацию – Маша и медведь, Белка и Стрелка и др. (0+), но и, например, классическую российскую анимацию легендарной студии лауреата премии «Ника» Александра Татарского. На большом экране можно посмотреть и классику киностудий «Ленфильм» и «Мосфильм» - «Человек-амфибия», «Совсем пропащий» Георгия Данелия, «Чучело», «Розыгрыш» Владимира Меньшова и другие значимые для нашей страны картины.

В дни майских праздников районные центры анонсировали бесплатные показы военных картин – «Про Петра и Павла», «Буду помнить». А в Острове, в рамках работы детского киноклуба запланирован показ всем известных фильмов «Приключения неуловимых мстителей» и «Ко мне, Мухтар!».

Многие анимационные проекты, участвующие в проекте, сняты при финансовой поддержке министерства культуры РФ. Например, текущий МультАльманах, находящийся в работе районных детских киноклубов «Приключения Петрушки и его друзей». «Это очень весёлый альманах, куда вошли мультфильмы для самых маленьких зрителей. С шутками и прибаутками Петрушка путешествует по старинным российским городам. В каждом городе героя ждут занятные приключения и знакомства с удивительными и оригинальными персонажами», - добавил заведующий киноотделом областной ТКД.

И как следует из синопсиса к мультфильму, нам остается только с интересом наблюдать за их увлекательными похождениями. Да и поучиться у них есть чему. Ведь всем нам, порой, очень не хватает бодрости и оптимизма, как у Петрушки, и изворотливой изобретательности, как у барона Мюнхгаузена. А еще доброты, любви и терпения, как у героев прелестного мультфильма «Медвежий угол».

Напомним, что Театрально-концертная дирекция Псковской области оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в 8 районных центрах области: Дно, Невель, Опочка, Остров, Новосокольники, Пушкинские Горы, Порхов и Печоры.