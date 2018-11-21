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Фильмы о Великой Отечественной войне покажут в залах региональной киносети на майских праздниках

Фильмы о Великой Отечественной Войне покажет региональная киносеть в праздники. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал заведующий пунктом кинопроката областной «Театрально-концертной дирекции» Евгений Левкович.

Главная отечественная киноновинка, которая будет показана в районных центрах области в праздничные дни, «Коридор бессмертия» (12+) – фильм о судьбах молодых девчонок и парней на фоне обороны Ленинграда, крупнейшей битвы Второй мировой войны.

Также можно будет увидеть военную драму «Про Петра и Павла» (6+), фильм о двух мальчиках, которые волею судьбы оказываются в полуразрушенной мельнице на нейтральной полосе. С одной стороны – наступающие советские войска. С другой – яростно сопротивляющиеся немецкие.

Фильм «Буду помнить» (16+) - увлекательная и динамичная картина, действие которой происходит в южном оккупированном городке.

Заведующий киноотделом отметил, что Дирекция всегда с большим вниманием относится к репертуару региональной киносети, особенно в майские праздники. Конечно, на экранах остаются и востребованные жителями развлекательные зарубежные и отечественные кинопремьеры, но в афишу всегда включены и военные фильмы. Евгений Левкович также добавил, что «кинозалы региональной киносети всегда с большой радостью освобождают экранное время для таких проектов, это фильмы высокого уровня, заставляют думать, сопереживать, их можно назвать пищей для души. Это те кинопроекты, при просмотре которых у думающего человека возможна переоценка многих жизненных ценностей и ставится вопрос об истинных жизненных приоритетах».

Также на экранах региональной киносети в рамках работы детских киноклубов будет осуществлен показ советских приключенческих фильмов для маленьких зрителей и их родителей – «Человек-амфибия» (12+), Совсем пропащий», различные мультпрограммы. На экране также остается новое отечественное фэнтези «Домовой» (6+) и новая отечественная комедия «Дар» (12+), которая участвовала в конкурсе «Кинотавр. Дебют».

В это же время на экранах кинозалов в районах области можно будет посмотреть новых «Мстителей» (16+), «Отель Мумбаи: Противостояние» (18+), мультфильмы «Велотачки», «Маугли дикой планеты» и «Капитан семи морей» (6+). Сразу же после праздников - «Покемон. Детектив Пикачу», а также сиквел «Годзилла 2» (6+). Оба в 3D формате.