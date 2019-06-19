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Один из лучших фильмов о войне покажут в районных кинозалах Псковской области бесплатно в рамках акции «Великое кино Великой страны»

22 июня в рамках работы киноклубов при районных кинозалах киносети Псковской области зрители смогут посмотреть фильм – киношедевр режиссера Андрея Смирнова «Белорусский вокзал».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пункте кинопроката областной Театрально-концертной Дирекции, кинопоказ пройдет в рамках акции «Великое кино Великой страны».

Всероссийская акция «Великое кино Великой страны» посвящена Дню памяти и скорби и проводится при поддержке администрации Президента, Министерства Культуры РФ и организаторов Всероссийского фестиваля «Утро Родины».

Цель акции – вспомнить подвиг защитников Отечества, а также дать возможность зрителям из первых уст услышать, как создавалось большое кино. Акцию поддержат в 100 городах России, в том числе в Пскове. Региональная ТКД совместно с районными кинозалами оказывает всяческую поддержку акции «Великое кино Великой страны». В киноотделе Дирекции отметили важность патриотического воспитания молодежи и необходимость сохранения внимательного отношения к нашей истории.

В фильме «Белорусский вокзал» поднимаются темы войны, темы взаимоотношений между новым и старым поколением, взаимоотношений людей из разных эпох, но главной темой этого фильма является дружба. «Картина, несомненно, входит в сокровищницу советского кинематографа и должна обратить на себя внимание подрастающей молодежи. Приглашаем всех любителей хорошего кино на бесплатный кинопоказ», - отметил заведующий пунктом кинопроката областной ТКД Евгений Левкович.

Добавим, что бесплатная демонстрация фильма будет сопровождаться показом документальной ленты, посвященной создателям этой картины.

О времени начала киносеанса жители районов области могут узнать в кассах своих кинозалов, а также в их группах Вконтакте.

Напомним, что Театрально-концертная Дирекция Псковской области оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в восьми районных центрах области: Дно, Невель, Опочка, Остров, Новосокольники, Пушкинские Горы, Порхов, Печоры.

Фильм «Белорусский вокзал» был снят в 1971 году. В нем снялись знаменитые актёры отечественного кинематографа: Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина Ургант и другие.