Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Пушкин жив, детка!
Суздальский фестиваль анимационного кино
Псковичи о «Несвятых святых»
ЗдраСьте, я ваша тетя!
Мариинка: впервые в Пскове
«Музыка любви» от Оксаны Федоровой
Детский концерт «Сказки Пушкина»
Децл «Морфия»
ещё Кинозал 19.06.2019 16:400 Один из лучших фильмов о войне покажут в районных кинозалах Псковской области бесплатно в рамках акции «Великое кино Великой страны» 19.06.2019 16:400 Один из лучших фильмов о войне покажут в районных кинозалах Псковской области бесплатно в рамках акции «Великое кино Великой страны» 17.05.2019 14:160 Проект «Мульт в кино» стартует летом на всех площадках псковской региональной киносети 23.04.2019 17:060 Фильмы о Великой Отечественной войне покажут в залах региональной киносети на майских праздниках 13.04.2019 12:290 Благодаря работе детских киноклубов юные жители районов могут увидеть новые мультфильмы бесплатно 12.04.2019 18:000 Фильм, фильм, фильм: в Театрально-концертной дирекции рассказали о региональной кинокухне
Сцена / Кинозал

Один из лучших фильмов о войне покажут в районных кинозалах Псковской области бесплатно в рамках акции «Великое кино Великой страны»

19.06.2019 16:40|ПсковКомментариев: 0

22 июня в рамках работы киноклубов при районных кинозалах киносети Псковской области зрители смогут посмотреть фильм – киношедевр режиссера Андрея Смирнова «Белорусский вокзал».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пункте кинопроката областной Театрально-концертной Дирекции, кинопоказ пройдет в рамках акции «Великое кино Великой страны».

Всероссийская акция «Великое кино Великой страны» посвящена Дню памяти и скорби и проводится при поддержке администрации Президента, Министерства Культуры РФ и организаторов Всероссийского фестиваля «Утро Родины».

Цель акции – вспомнить подвиг защитников Отечества, а также дать возможность зрителям из первых уст услышать, как создавалось большое кино. Акцию поддержат в 100 городах России, в том числе в Пскове. Региональная ТКД совместно с районными кинозалами оказывает всяческую поддержку акции «Великое кино Великой страны». В киноотделе Дирекции отметили важность патриотического воспитания молодежи и необходимость сохранения внимательного отношения к нашей истории.

В фильме «Белорусский вокзал» поднимаются темы войны, темы взаимоотношений между новым и старым поколением, взаимоотношений людей из разных эпох, но главной темой этого фильма является дружба. «Картина, несомненно, входит в сокровищницу советского кинематографа и должна обратить на себя внимание подрастающей молодежи. Приглашаем всех любителей хорошего кино на бесплатный кинопоказ», - отметил заведующий пунктом кинопроката областной ТКД Евгений Левкович.

Добавим, что бесплатная демонстрация фильма будет сопровождаться показом документальной ленты, посвященной создателям этой картины.

О времени начала киносеанса жители районов области могут узнать в кассах своих кинозалов, а также в их группах Вконтакте.

Напомним, что Театрально-концертная Дирекция Псковской области оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в восьми районных центрах области: Дно, Невель, Опочка, Остров, Новосокольники, Пушкинские Горы, Порхов, Печоры.

Фильм «Белорусский вокзал» был снят в 1971 году. В нем снялись знаменитые актёры отечественного кинематографа: Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина Ургант и другие.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
19.06.2019, 16:400 Один из лучших фильмов о войне покажут в районных кинозалах Псковской области бесплатно в рамках акции «Великое кино Великой страны» 19.06.2019, 13:090 Для съемок фильма «Учености плоды», которые пройдут в Пушкинских Горах, приглашают женщин, детей и мужчин старшего возраста 18.06.2019, 11:550 Хор Монреаля даст совместный концерт с Псковским симфоническим оркестром 17.06.2019, 13:210 22 июня псковичей приглашают на прогулку-исследование
17.06.2019, 11:560 6 премьер представил зрителям Псковский драмтеатр в текущем театральном сезоне 14.06.2019, 14:490 Эскиз пьесы «Свидетельские показания» поставят в Псковском театре драмы 14.06.2019, 13:261 Жителей Пскова и Пушкинских Гор приглашают принять участие в съемках фильма с Сергеем Безруковым 13.06.2019, 11:150 В Псковском театре драмы появятся «Пленные духи»
11.06.2019, 15:080 Выставка «Театр повседневности» откроется в галерее «Цех» 20 июня 11.06.2019, 13:550 Чтением стихов закрылись Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 11.06.2019, 11:440 В Псковском театре драмы будет поставлен эскиз спектакля «Нави Волырк - капитанский сын» 10.06.2019, 15:400 «Последняя игра Пушкина»: в кого же целился поэт на роковой дуэли?
10.06.2019, 13:302 Псковский спектакль «Река Потудань» тепло приняли на Платоновском фестивале в Воронеже 10.06.2019, 13:211 «Пиковой гранд-даме» Псковского драмтеатра Мирре Горской исполнилось 92 года 10.06.2019, 12:531 В Псковской области выступил Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии 09.06.2019, 21:480 Нового Гамлета представила сегодня в «Михайловском» петербургская «Пушкинская школа»
09.06.2019, 15:520 Выступлением семьи Макарских завершился Пушкинский праздник в Бугрово. ФОТО 09.06.2019, 13:173 В Михайловском прошел Пушкинский праздник. ВИДЕО 09.06.2019, 12:180 Гости со всей России и из других стран мира побывали вчера на празднике в Михайловском 09.06.2019, 12:002 Гедиминас Таранда: На Днях Пушкинской поэзии представлен целый пласт русской культуры — от деревни до классики
09.06.2019, 09:581 Антон Макарский выступил в Бугрово на Пушкинском празднике 08.06.2019, 18:210 Делегация Великих Лук стала победителем парада гостей на Михайловской поляне 08.06.2019, 17:566 Почти 27 тысяч человек побывало сегодня на Праздничной поляне в «Михайловском». ФОТО 08.06.2019, 16:453 Почетные гости Пушкинского праздника попробовали кленовый сок и прокатились на телеге
08.06.2019, 13:420 На главной сцене Михайловской поляны состоялось торжественное открытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 08.06.2019, 12:520 220 Пушкиных открыли праздничные мероприятия на поляне в Михайловском 08.06.2019, 11:320 Лития прошла на могиле Пушкина в Святогорском монастыре 08.06.2019, 11:210 Лодку, она же - плавучие гусли можно увидеть в «Деревеньке Зуево» на Михайловской поляне
08.06.2019, 11:100 Доброхоты из Пскова помогают проводить Дни Пушкинской поэзии 08.06.2019, 10:590 С самого утра кипит жизнь в «Деревеньке Зуево» на Михайловской поляне. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.06.2019, 08:004 Костюмированный парад, праздник сена и конное шоу гусаров ожидают гостей на Михайловской поляне. ПРОГРАММА 07.06.2019, 12:210 Эскиз спектакля «Невидимки» откроет режиссерскую лабораторию «Театр про писателей»
07.06.2019, 11:330 На улицах Пскова сегодня будут читать Пушкина 07.06.2019, 09:331 Кровать уже готова, а у зайца на ветру пока скрипит левое ухо - пространства «Михайловского» готовят к завтрашним гуляньям 07.06.2019, 08:263 Мединский: Вопрос об объединении Псковского драмтеатра с Александринкой должен решаться на основе здравого смысла 06.06.2019, 14:300 На Днях Пушкинской поэзии и русской культуры выступит Ансамбль песни и пляски Росгвардии
06.06.2019, 13:580 Александру Пушкину Псковский театр драмы обязан своим рождением 06.06.2019, 08:000 На Псковщине проходят Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. ПРОГРАММА 05.06.2019, 16:550 Забронировать место в автобусе на праздник в Пушкинские Горы можно заранее 05.06.2019, 15:450 Дни Пушкинской поэзии и русской культуры стартовали в Псковской области
05.06.2019, 11:021 На праздничной поляне в Михайловском снова будет блистать «Имперский русский балет» 04.06.2019, 15:190 Эскизы спектаклей о гениях русской литературы покажут в Псковском драмтеатре 04.06.2019, 11:350 Екатерина Камалова и Аркадий Галковский приглашают псковичей на концерт 13 июня 03.06.2019, 18:290 Начал работу сайт Дней Пушкинской поэзии и русской культуры
03.06.2019, 17:456 На поляне в Михайловском установят трехметрового зайца 03.06.2019, 17:350 Победители парада гостей Пушкинского праздника получат денежные призы 03.06.2019, 17:230 4 свадебных обряда пройдет в импровизированной деревне Зуево на Пушкинском празднике 03.06.2019, 16:582 750 тюков сена понадобилось, чтобы сделать лабиринт на Пушкинском празднике
03.06.2019, 16:496 Псковский театр кукол может переехать в здание детского сада «Росток» 03.06.2019, 16:323 Гедиминас Таранда: Цифру 53 нужно оставлять в названии Пушкинского праздника 03.06.2019, 16:190 Псковский академический театр драмы может получить федеральный статус 03.06.2019, 16:032 Театр встал с колен, но проблемы у нас есть - Дмитрий Месхиев
03.06.2019, 15:550 Региональную театральную премию могут учредить в Псковской области 03.06.2019, 13:150 В Бугрово зрители зарядятся энергией русского севера с помощью «ЛодкАструн» 03.06.2019, 12:210 Симфонический оркестр Псковской филармонии примет участие в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 31.05.2019, 13:010 Поклонников народной песни порадует фолк-группа «Партизан FM» на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры
30.05.2019, 15:020 На Днях Пушкинской поэзии в Михайловском выступит подмосковный детский хор, ставший чемпионом в Японии 30.05.2019, 12:120 Антон и Виктория Макарские выступят в Бугрово 8 июня 28.05.2019, 11:141 Старейшей артистке Псковского драмтеатра Мирре Горской 10 июня исполнится 92 года 28.05.2019, 11:091 Шесть спектаклей в июне покажет Псковский театр кукол своим зрителям
27.05.2019, 17:410 Псковичи вживую услышат песню Сергея Лазарева, представленную на «Евровидении» 27.05.2019, 10:400 Семь шедевров из коллекции Эрмитажа ожили в спектакле «Живые картины», показанном в Пскове. ФОТО 27.05.2019, 09:500 Петербургские актеры с особыми потребностями поделились собственными сказочными историями с псковским зрителем. ФОТО 26.05.2019, 09:300 Прекрасная жизнь: концерт «Воздух джаз» завершил фестиваль «Другое искусство» в Пскове
25.05.2019, 20:000 Псковичам представили спектакль «Высокие карзики» в рамках фестиваля «Другое искусство». ФОТО 25.05.2019, 17:300 В Пскове состоялся мастер-класс актера Анвара Либабова. ФОТО 25.05.2019, 15:001 В Пскове состоялось открытие выставки работ слепоглухой художницы «Фиолетовая экспрессия». ФОТО 25.05.2019, 10:300 «Мы будем пить чай и говорить об искусстве»: картины Пиросмани ожили на сцене фестиваля «Другое искусство» в Пскове
24.05.2019, 14:080 На концерт «Воздух-джаз» приглашают псковичей 24.05.2019, 13:260 Танцевальное шоу-эксперимент представили в Пскове в рамках фестиваля «Другое искусство». ФОТО 24.05.2019, 13:250 Юрий Новохижин получил высшую награду Союза театральных деятелей России 24.05.2019, 13:060 Выставка керамики, созданной людьми с особенностями развития, открылась в творческом пространстве «Цех». ФОТО
24.05.2019, 08:290 42 мушкетера «Другого искусства» 23.05.2019, 19:190 Эти люди совершают подвиг, причем каждый день: в Пскове торжественно открыли фестиваль «Другое искусство» 23.05.2019, 18:440 «И мы там были....» 23.05.2019, 11:250 Николай Хондзинский: Дирижерская профессия открывает еще больше возможностей в приобщении к музыке и в раскрытии самого себя
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru