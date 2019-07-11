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Сцена / Кинозал

Стали известны фильмы, которые покажет региональная киносеть Псковской области в «Ночь кино»

11.07.2019 12:18|ПсковКомментариев: 0

24 августа в 20.00 на площадках районных кинозалов киносети Псковской области состоится Всероссийская акция «Ночь кино 2019», которая стала уже традиционным событием и проходит ежегодно при поддержке министерства культуры России и Фонда кино.

Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пункте кинопроката Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Заведующий пунктом проката кино и видеофильмов областной ТКД Евгений Левкович рассказал, что в рамках акции в районных кинозалах области можно будет увидеть три картины, которые выбрал российский зритель. Изначально в списке было 26 кинокартин.

По итогам интернет-голосования, проходившего на сайте Информационного агентства ТАСС, была определена тройка отечественных фильмов, которые будут показаны 24 августа: драма «Балканский рубеж», основанная на реальных событиях, произошедших в Косово во время вооруженного конфликта между албанцами и Югославией, увлекательное семейное фэнтези «Домовой» и полнометражная версия популярного комедийного сериала «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел».

Также Евгений пояснил, что мероприятие будет бесплатным для всех желающих. Двери кинозалов будут открыты для всех гостей и жителей районов области - любителей кино, знающих и уважающих отечественный кинематограф. Прецедентов с нехваткой мест для желающих посмотреть фильмы в предыдущие года не было, однако кинозалы будут вести заблаговременную регистрацию, потому как количество мест в кинозалах ограничено. «Ночь кино» – это событие, которое производит огромное впечатление на посетителей кинотеатров, в прошлом году на ряд сеансов в рамках акции был аншлаг. Как подать заявку, можно узнать непосредственно в районных кинотеатрах.

В ТКД особо отметили, что все районные кинозалы работают в строгом соответствии с нормами законодательства, поэтому организаторы призывают внимательно следить за всеми размещенными возрастными маркировками на афишах к фильмам. В начале вечера будет показан фильм «Домовой», рассчитанный на детскую аудиторию, а фильм «Балканский рубеж», имеющий ряд «жестких» и драматических сцен с возрастным ограничением 16+, уйдет в ночь.

В акции традиционно принимают участие также библиотеки и Дома культуры по всей области. Сотрудники кинозалов обычно проводят несколько интересных развлекательных мероприятий, конкурсов перед просмотром кинофильмов. В прошлом году лидерами народного онлайн-голосования стали киноленты «Танки» (реж. Ким Дружинин), «Рубеж» (реж. Дмитрий Тюрин) и «Последний богатырь» (реж. Дмитрий Дьяченко). Районные кинозалы в рамках акции посетило более 2 тысяч человек.

Напомним, что Театрально-концертная Дирекция Псковской области оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в восьми районных центрах области: Дно, Невель, Опочка, Остров, Новосокольники, Пушкинские Горы, Порхов, Печоры.

 

Теги: #ТКД
Источник: Псковская Лента Новостей
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