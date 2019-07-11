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Премьерный показ диснеевского ремейка вызвал ажиотаж у зрителей Опочки

Зрительской аудитории города Опочка представили нового «Короля льва» (0+) от киностудии «Дисней», которая вплотную занялась перезапуском самых успешных своих проектов.

В пункте кинопроката областной Театрально-концертной Дирекции отметили, что опочане с восторгом восприняли ремейк мультфильма, на котором выросло не одно поколение.

Заведующий пунктом кинопроката Евгений Левкович рассказал, что фильм стартовал в районном городе в день всероссийской премьеры – 18 июля. На кассе районного кинотеатра уже с утра образовалась очередь на фильм, сюжет которого рассказывает о необыкновенных приключениях львенка Симбы.

«Эта красочная история, напоминающая шекспировского Гамлета, стало настоящим достоянием поколения восьмидесятых-девяностых, а теперь благодаря киноремейку, станет интересен и современным детям», - отметили в киноотделе областной Театрально-концертной дирекции.

Проект снят при помощи уникальных компьютерных технологий, которые позволили нарисованным животным выглядеть на экране максимально реалистично.

«Только что с премьеры, в восторге, недавно пересматривали мультфильм, а вот и фильм, очень порадовали и картинка, и песни, которые исполняли персонажи оригинального мультика. Всем жителям, несомненно, советуем окунуться в детство и получить удовольствие от просмотра», - поделилась своим мнением о фильме зрительница кинозала в г. Опочка Татьяна Калаева.

Самый молодой зритель премьерного показа 12-летний Филипп Никифоров отметил, что фильм ему понравился даже больше, чем оригинальный мультфильм.

В Театрально-концертной дирекции добавили, что с большим вниманием относятся к детскому репертуару. «Всегда внимательно следим за тем, чтобы на экране были фильмы и мультфильмы для семейного просмотра», - подчеркнули в дирекции.