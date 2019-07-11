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«Тихие сеансы» могут войти в практику областной киносети

В залах региональной киносети Псковской области планируется реализация необычного проекта, направленного на привлечение к искусству и культуре просмотра фильмов юного зрителя.

Суть проекта в следующем: звук делают немного тише, а свет выключается не полностью, чтобы родители могли спокойно следить за своими малышами. Такие сеансы идеально подходят и родителям с младенцами, и детям постарше в качестве первого опыта просмотра кинопродукта на большом экране.

Заведующий киноотделом областной ТКД Евгений Левкович отметил, что региональная Театрально-концертная Дирекция и районные кинозалы области «всегда в диалоге со зрителем, всегда учитывают все пожелания, и если будет востребованность, то внедрим и так называемые «тихие сеансы» для самых маленьких зрителей, которые уже довольно популярны в больших городах».

Евгений Левкович напомнил, что уже второй год во всех районных кинозалах работают детские киноклубы, инициатором создания которых выступила областная ТКД. С большим вниманием относимся к ним, сеансы в основном по средам, часть из них на бесплатной основе, чтобы каждый желающий мог насладиться яркой отечественной, в том числе авторской мультипликацией и кино. Также кинозалы устраивают различные конкурсы и развлекательные мероприятия в рамках проекта киноклуба.

При содействии проекта Кинодетство.рф запущен новый сезон работы программы по возвращению на большой экран классики отечественного кинематографа для детей и подростков.

С конца мая на районных площадках на постоянной основе заработал проект «Мульт в кино» (0+), а также его зарубежный сериальный аналог «Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки» (0+). Обновление - раз в две недели.

Основной зритель региональной киносети – это семьи с детьми и вечерами - молодежь, исходя из этого и формируется репертуар. Но к сеансам для самых маленьких особое отношение. «Пестрая афиша, всегда есть что выбрать – это важный показатель качества работы кинозала в глазах зрителя. Репертуар региональной киносети, в том числе детский, обновляется еженедельно, поэтому все зрители, в том числе молодые мамы могут планировать поход в кино каждую неделю, и оставаться в курсе всех новинок кино даже находясь в декрете», - добавил заведующий киноотделом Евгений Левкович.

Напомним, что Театрально-концертная Дирекция Псковской области оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в восьми районных центрах области: Дно, Невель, Опочка, Остров, Новосокольники, Пушкинские Горы, Порхов, Печоры.