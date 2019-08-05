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Центр поддержки кинематографии создан на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области

В России заработала система рибейтов в кино - так называется возврат кинокомпаниям части их затрат на производство фильмов из бюджетов регионов, на территории которых шли съемки. Псковская область вошла в число регионов, которые таким образом стимулируют продюсеров.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, подписано соответствующее постановление администрации Псковской области, согласно которому, ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» наделяется полномочиями по государственной поддержке организаций кинематографии, действующих на территории региона.

На базе дирекции создан Центр поддержки кинематографии, основными целями которого являются:

- Содействие производству отечественных фильмов на территории Псковской области, соответствующих национальным интересам.

- Популяризация национальных кинофильмов в Псковской области.

- Поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности.

- Обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным и региональным интересам, популяризация региона в Российской Федерации и за рубежом.

- Обеспечение условий для кинопроизводства.

Добавим, система рибейтов очень распространена в мире: система таких выплат существует в 20 штатах США и более чем в 30 странах мира, писал в 2015 г. журнал Variety. Как правило, местные власти из бюджетов компенсируют 20–30% затрат на съемки на их территории. Таким образом регионы пытаются привлечь больше съемочных групп, которые тратят деньги на местную инфраструктуру и развивают ее, тем самым улучшая общую экономику региона. Кроме того, фильмы, снятые на местной натуре, привлекают дополнительный поток туристов.