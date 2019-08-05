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В Псковской области может быть принят закон о поддержке кинематографа

После парламентских каникул депутатам предстоит рассмотреть проект закона «О государственной поддержке кинематографии в Псковской области». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, законопроект разработан и внесен в региональный парламент по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова.

В документе прописаны принципы участия государственных органов области в осуществлении мер государственной поддержки кинематографии, а также формы и направления такой поддержки. Законопроектом предусматривается ечпредоставление субсидий из областного бюджета организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением производства национальных фильмов на территории Псковской области. Порядок предоставления таких выплат на конкурсной основе предусмотрен действующим постановлением Администрации Псковской области. В областном бюджете на эти цели уже заложено 3 млн рублей в рамках программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области».

В пояснительной записке к законопроекту подчёркивается, что принятие нового закона будет способствовать дальнейшему развитию сети кинозалов, а значит расширению проката и показа национальных фильмов в регионе. Кроме того, создание национальных фильмов на территории области и дальнейший их кинопрокат в России и за ее пределами будет способствовать популяризации объектов культурного наследия, расположенных в Псковской области.

Проект закона «О государственной поддержке кинематографии в Псковской области» направлен на рассмотрение в комитет по труду и социальной политике.

Добавим, что в этом году парламентские каникулы завершатся раньше, чем обычно. Созыв внеочередной сессии связан с требованием федерального законодательства до 15 сентября принять региональный закон, устанавливающий величину прожиточного минимума пенсионера Псковской области.