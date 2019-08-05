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Более 2,5 тысяч человек собрала «Ночь кино 2019» в районных кинозалах Псковской области

24 августа на площадках региональной киносети Псковской области прошла Всероссийская акция «Ночь кино - 2019». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал заведующий пунктом проката кино и видеофильмов областной «Театрально-концертной Дирекции» Евгений Левкович.

Он отметил, что в этом году в акции приняли участие 9 городов: Дно, Невель, Опочка, Остров, Новосокольники, Пушкинские Горы, Порхов, Печоры, Великие Луки. Акция стала настоящим праздником для многочисленных поклонников этого массового вида искусства.

Киноночь в Псковской области началась в 20.00. Первым фильмом, который увидели зрители, было наше отечественное увлекательное фэнтези режиссера Евгения Бадарева «Домовой».

Вторым показали российско-сербский военно-драматический боевик режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж». Драма, основанная на реальных событиях, произошедших в Косово во время вооруженного конфликта между албанцами и Югославией, стала лидером зрительского голосования на сайте ТАСС.

Фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» режиссёра Ильи Куликова показали в финале программы. Всего в регионе к «Ночи кино» присоединилось девять киноплощадок, одна из которых - открытая на свежем воздухе, Великолукская центральная городская библиотека им. М.И. Семевского, на которой разместились 350 человек.

Евгений Левкович также добавил, что ежегодная акция «Ночь кино» дает возможность всем желающим в полной мере насладиться новинками отечественного кино и весело провести время, так как вход абсолютно бесплатный. На ряде площадок перед киносеансами прошли развлекательные мероприятия. Мероприятие собрало разновозрастную аудиторию, в том числе из многодетных и малообеспеченных семей.

Общее количество посетителей по всем площадкам составило более 2,5 тыс. человек, немногим больше, чем в прошлом году. Участники мероприятия благодарили за кинопоказ и выразили надежду на то, что данная акция пройдет и в следующем году.

Напомним, что Театрально-концертная Дирекция Псковской области оказывает услуги по организации проведения кинотеатральных показов в восьми районных центрах области: Дно, Невель, Опочка, Остров, Новосокольники, Пушкинские Горы, Порхов, Печоры.