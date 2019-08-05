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Фильм, в основу которого легла трагедия «Норд-Ост», покажет Псковская областная киносеть

Художественный фильм «Последнее испытание» (16+) увидят зрители кинозалов региональной киносети с 29 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пункте кинопроката Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Дата всероссийской премьеры картины несколько раз по различным причинам переносилась, однако фильм выходит в прокат, - сообщил заведующий пунктом кинопроката областной ТКД Евгений Левкович. - Мы очень рады, что у нас получилось его заполучить и уже завтра мы его покажем на районных киноплощадках областной киносети».

Евгений также отметил, что перед создателями фильма стояла непростая задача: рассказать о реальном теракте, который произошел в 2002 году в театральном центре на Дубровке, максимально деликатно, правдиво и зрелищно. У режиссера фильма Алексея Петрухина это получилось. В массовых сценах кинокартины приняли участие и реальные участники трагедии «Норд-Ост».

Действие развернется в стенах театра, куда на популярный мюзикл пришли главные герои: учительница и ее школьный класс. Внезапно вместо яркого представления у них на глазах разыгрывается настоящая драма. Группа террористов берет в заложники всех зрителей и театральную труппу. Теперь, когда опасность смерти царит на каждом шагу, центральным персонажем фильма предстоит пройти немало испытаний, чтобы побороться за свою жизнь, сохранить человечность и защитить своих близких, проявляя героизм и идя на настоящий подвиг.

Евгений Левкович рассказал, что «областная киносеть всегда с большим желанием и ответственностью поддерживает значимые российские кинопроекты, рассказывающие об истории страны, важных событиях в ее жизни. «Мы поддерживаем проекты, направленные на воспитание у зрителя высоких морально-патриотических качеств. Это важно», - пояснил заведующий пунктом кинопроката областной ТКД.

Также на экранах областной киносети зрители увидят « свежий» отечественный проект «В Кейптаунском порту» (16+), трагикомическую эпопею о тайнах жизни, смерти и рока. Как отметили в отделе кинопроката, это «остроумное полижанровое полотно российской действительности, которое разворачивается на фоне исторических событий судьбоносных десятилетий XX века».

Областная ТКД внимательно относится к репертуару районных кинозалов: здесь всегда есть что выбрать. Это отечественные и зарубежные фильмы для разных возрастов различной жанровой направленности. Так, например, в афишах числятся ужасы «Страшные истории для рассказа в темноте»(18+) и «ОНО-2» (18+), драма «Ангел мой» (16+), зарубежный блокбастер «Падение ангела» (16+) и другие значимые картины. Интерес к репертуару проявляет и самый маленький зритель – анимационные серии «Мульт в кино» (0+) и «Щенячий патруль» (0+), мультфильмы «Птичий дозор» (0+) и «Побег из джунглей» (0+).