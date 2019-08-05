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«Центр поддержки кинематографии» проводит кастинг актеров на главные роли для съемки фильма о молодежи

В «Центре поддержки кинематографии», созданном на базе Театрально-концертной дирекции области, пройдет кастинг на главные роли в полнометражном художественном фильме о молодежи. Съемки фильма запланированы летом 2020 года на территории Псковской области. Режиссер - Наталья Постовалова (Москва). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

К участию в кастинге приглашаются юноши от 12 до 16 лет (рост до 170 см)

Кастинг состоится 20 сентября в 16:00 в медиахолле Театрально-концертной дирекции, по адресу: ул. Пушкина, д. 13 А (3 этаж). Ждем всех желающих без предварительной записи. Справки по телефону: +7 911 395-77-63

Добавим, что администрация региона в мае 2019 года подписала соглашение, согласно которому, на базе Театрально-концертной дирекции создан «Центр поддержки кинематографии». Он получает полномочия по государственной поддержке киностудий, действующих на территории региона. Его работа будет способствовать развитию и популяризации регионального и отечественного кинематографа в России и за рубежом.

Заявки на возмещение части затрат кинокомпаниям на производство фильмов, снятых на территории Псковской области, а также вопросы вы можете направлять на адрес электронной почты kino@tkd-pskov.ru.